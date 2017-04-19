В Башкирии утвердили новый порядок получения компенсаций за детский сад

19 апреля 2017 г.

Справки на получение компенсации родителям малышей, посещающих детские сады, теперь принимаются до 1 июля 2017 года.

18 апреля на заседании Президиума Правительства РБ было принято постановление, которое утверждает порядок обращения, условия назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждениях дошкольного образования, сообщает пресс-служба Правительства республики.

- В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей в детских садах, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом Правительством Республики Башкортостан. Не менее 20% среднего размера родительской платы на первого ребенка, не менее 50% размера такой платы на второго ребенка, не менее 70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей, – сообщила министр образования РБ Гульназ Шафикова.

Обязательно необходимо подтвердить, что семья имеет доход меньше 1,5 кратного прожиточного минимума. Исключения делаются только для:

инвалидов и детей-инвалидов;

беременных женщин с 20 недель беременности;

трудоспособных членов семьи, признанных в установленном порядке безработными;

трудоспособных членов семьи, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы либо престарелым, достигшим 80-летнего возраста;

трудоспособных членов многодетной семьи, проживающих в сельской местности;

единственного трудоспособного члена неполной многодетной семьи либо одного из трудоспособных членов многодетной полной семьи, если один из них работает или учится.

Указанные категории также должны документально подтверждать свой статус.

Расчет среднедушевого дохода семьи для выдачи справки производится в соответствии с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным постановлением Правительства РБ от 31 декабря 2004 года № 273 (составляет 12484,5 рублей на человека в семье).

Справку будет выдавать филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН (центр социальной поддержки населения) по месту нахождения учреждения дошкольного образования, которое посещает ребенок, либо по месту жительства (регистрации) заявителя.