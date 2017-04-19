Французский бизнес готов расширяться в Башкирии

19 апреля 2017 г.

18 апреля в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с представителями Франции. Визит французской делегации в Уфу состоялся по инициативе Франко-российской торгово-промышленной палаты. В ходе встречи были обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества между Башкортостаном и Францией, возможности локализации и создания новых производств на территории республики.

Во встрече приняли участие представители компаний, работающих в сфере энергетики, нефтяной и газовой промышленности, приборостроения, а также члены Правительства РБ и президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев.

– Хочу выразить благодарность Франко-российской торгово-промышленной палате, которая много делает в части торгово-экономических связей между Башкортостаном и французским бизнесом. Ваши усилия приносят хорошие результаты, которые, несомненно, могут быть ещё более значимыми, – сказал Рустэм Хамитов. – Что касается сегодняшнего состояния двустороннего сотрудничества, то надо признать, что мы переживаем далеко не самые лучшие времена. Конечно же, эта ситуация не устраивает ни нашу, ни французскую сторону. Думаю, есть над чем работать, даже исходя из этих цифр.

Задача создания благоприятных условий для работы отечественных и иностранных предпринимателей – одна из самых важных в Правительстве республики. У нас накоплен неплохой опыт с французскими предпринимателями. Мы открыты к диалогу с ответственным бизнесом.

– Мы продолжаем традицию очень дружного экономического общения между Башкирией и Францией, – отметил Павел Шинский. – Сегодняшняя делегация сжатая, представлено малое количество отраслей. Но это те отрасли, которые для республики являются очень важными – электричество, газ, нефть, переработка. Это компании, которые вы знаете, и компании, которые присоединились впервые, чтобы посмотреть, какие возможности для них есть на башкирском рынке. Мы очень ценим то отношение, которое сформировалось за эти годы. Поэтому когда мы опрашиваем французские компании по тем городам нашей большой страны, которые они хотели бы посетить, Уфа всегда выходит в первой тройке. Потому что проекты, которые обсуждались два-три года, здесь чаще всего выходят в конкретику.

Французские коллеги выразили свою готовность разместить целый ряд производств в республике, об этом сообщил Азат Фазлыев по итогам встречи.

– Были озвучены интересные проекты в сфере энергетики, оказания медицинских услуг, – сказал он. – Сегодня присутствовали мировые лидеры, которые имеют успешный опыт работы в России. У нас есть реальная возможность привлечь эти мировые компетенции в наш регион, чтобы решить задачи, которые есть в республике.

Отметим, что в 2016 году объём внешнеторгового товарооборота Башкортостана с Францией составил 61,3 млн долларов. 60 процентов этой суммы (36,8 млн долларов) пришлось на экспорт, 40 процентов (24,5 млн долларов) – на импорт.

Среди экспортируемой из Башкортостана во Францию продукции – дизельное топливо (84 процента) и мазут (16 процентов).

В незначительном количестве экспортируются каучук, древесный уголь, прутки горячекатаные и стекловолокно. Импортируются же в основном машины и оборудование (50%), инсулин и шприцы (32%), химические продукты (10%) – катализаторы, пластмассовые и резиновые изделия, косметические средства, а также керамические изделия, изделия из металлов, хлебопекарная и алкогольная продукция.