В Уфе страховой агент предстанет перед судом за мошенничество в крупном размере

19 апреля 2017 г.

35-летний Сергей Курников, который работал у индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией страховых полисов по агентскому договору с ПАО «Росгосстрах», обвиняется в присвоении и мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2015 года мужчина заключил договоры автострахования на сумму больше 440 тысяч рублей, но деньги в кассу не внес, а присвоил себе.

Также Курников ввел руководителя ООО «Автотехконтроль» в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и получил у нее на реализацию страховые полисы ЗАО СК «МАКСМ». Их он продал и, получив более 330 тысяч рублей, потратил деньги на погашение карточного долга, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Прокуратура Калининского района г. Уфы утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.