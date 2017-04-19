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В Уфе страховой агент предстанет перед судом за мошенничество в крупном размере
35-летний Сергей Курников, который работал у индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией страховых полисов по агентскому договору с ПАО «Росгосстрах», обвиняется в присвоении и мошенничестве в крупном размере.
По версии следствия, в ноябре-декабре 2015 года мужчина заключил договоры автострахования на сумму больше 440 тысяч рублей, но деньги в кассу не внес, а присвоил себе.
Также Курников ввел руководителя ООО «Автотехконтроль» в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и получил у нее на реализацию страховые полисы ЗАО СК «МАКСМ». Их он продал и, получив более 330 тысяч рублей, потратил деньги на погашение карточного долга, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.
Прокуратура Калининского района г. Уфы утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.
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