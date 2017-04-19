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19 апреля 2017 г.
В Уфе проведут «прямую линию» для безработных граждан
Уже завтра, 20 апреля состоится «Прямая линия». Ее проведут сотрудники Центра занятости населения с целью большей информированности о вакантных рабочих местах местных жителей Уфы.
Соискатели смогут узнать, на какие специальности можно трудоустроиться. Также граждане узнают о содействии в переезде как безработных граждан, так и членов их семей в другую местность для трудоустройства.
Администрация Уфы сообщает, что с 10 до 12 часов на вопросы ответит ведущий инспектор филиала ЦЗН Фаттахова Ильмира. Телефоны: 243-13-79 и 264-71-51.
Алина Нураева
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