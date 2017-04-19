﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD55,9793
EUR59,6124
GBP70,4947
курс ЦБ РФ на 19 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+3°
Пасмурно
вечер +4°,  ночь +9°,  утро +4°
ФОТО ДНЯ
Девочка и ледоход в Уфе
Девочка и ледоход в Уфе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
19 апреля 2017 г.

В Уфе проведут «прямую линию» для безработных граждан

В Уфе проведут «прямую линию» для безработных граждан

Уже завтра, 20 апреля состоится «Прямая линия». Ее проведут сотрудники Центра занятости населения с целью большей информированности о вакантных рабочих местах местных жителей Уфы. 

Соискатели смогут узнать, на какие специальности можно трудоустроиться. Также граждане узнают о содействии в переезде как безработных граждан, так и членов их семей в другую местность для трудоустройства.

Администрация Уфы сообщает, что с 10 до 12 часов на вопросы ответит ведущий инспектор филиала ЦЗН Фаттахова Ильмира. Телефоны: 243-13-79 и 264-71-51.

Алина Нураева
Теги: прямая линия, Центр занятости
78 Оценить новость:  0  0
Отправить
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
19 Апрель 2017 г.
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
Настоящий потоп: жители Кумертау просят о помощи
19 Апрель 2017 г.
Настоящий потоп: жители Кумертау просят о помощи
В Башкирии утвердили новый порядок получения компенсаций за детский сад
19 Апрель 2017 г.
В Башкирии утвердили новый порядок получения компенсаций за детский сад
Французский бизнес готов расширяться в Башкирии
19 Апрель 2017 г.
Французский бизнес готов расширяться в Башкирии
В Уфе страховой агент предстанет перед судом за мошенничество в крупном размере
19 Апрель 2017 г.
В Уфе страховой агент предстанет перед судом за мошенничество в крупном размере
Паводковая картина на 19 апреля
19 Апрель 2017 г.
Паводковая картина на 19 апреля
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]