В Уфе проведут «прямую линию» для безработных граждан

19 апреля 2017 г.

Уже завтра, 20 апреля состоится «Прямая линия». Ее проведут сотрудники Центра занятости населения с целью большей информированности о вакантных рабочих местах местных жителей Уфы.

Соискатели смогут узнать, на какие специальности можно трудоустроиться. Также граждане узнают о содействии в переезде как безработных граждан, так и членов их семей в другую местность для трудоустройства.

Администрация Уфы сообщает, что с 10 до 12 часов на вопросы ответит ведущий инспектор филиала ЦЗН Фаттахова Ильмира. Телефоны: 243-13-79 и 264-71-51.