Паводковая картина на 19 апреля

19 апреля 2017 г.

Река Уршак в районе Ляховского поднялась за минувшие сутки на 60 см, ее уровень уже составляет 680 см. В том месте, где река связывает село Булгаково с деревнями Стуколкино и Фомичево уровень воды вчера достиг критической отметки – 434 см, из-за чего движение по мосту через Уршак перекрыли.

Река Чермасан в районе Новоюмранова опустилась на 20 см, но ее уровень все равно остается на высокой отметке – 649 см.

Река Сим в районе поселка Глуховский поднялась на 35 см, и ее уровень достигает 595 см.

Уровень реки Стерля в районе Отрадовки повысился за минувшие сутки до 531 см.

Река Ашкадар в районе Новофедоровки прибавила 5 см и достигла уровня 315 см, однако уже сейчас поступает информация о том, что талые воды реки подтопляют село Наумовка в Стерлитамакском районе.

Белая в Уфе за прошедший день поднялась на 155 см, но ее уровень пока в норме – 338 см.



Бочкарево (428 см, +25 см)

Водный объект: Дема



Самарское (125 см, -53 см)

Водный объект: Таналык



Туймазы (185 см, -53 см)

Водный объект: Усень



г.Бирск (384 см, +75 см)

Водный объект: Белая



с.Метели (352 см, +21 см)

Водный объект: Ай



Андреевка (280 см, +9 см)

Водный объект: Белая



Арский Камень,д/о (190 см, +5 см)

Водный объект: Белая



с.Охлебинино (454 см, +62 см)

Водный объект: Белая



с.Новосеитово (252 см, -27 см)

Водный объект: Нугуш



с.Верхний Суян (405 см, +14 см)

Водный объект: Уфа



г.Стерлитамак (301 см, +12 см)

Водный объект: Белая



с.Красная Горка (398 см, +54 см)

Водный объект: Уфа



Субхангулово (345 см, +5 см)

Водный объект: Белая

Азово (277 см, +6 см)

Водный объект: Инзер



Шакша (297 см, +64 см)

Водный объект: Уфа



Чулпан (297 см, -4 см)

Водный объект: Юрюзань



Мраково (133 см, -4 см)

Водный объект: Б. Ик