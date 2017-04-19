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Паводковая картина на 19 апреля
Река Уршак в районе Ляховского поднялась за минувшие сутки на 60 см, ее уровень уже составляет 680 см. В том месте, где река связывает село Булгаково с деревнями Стуколкино и Фомичево уровень воды вчера достиг критической отметки – 434 см, из-за чего движение по мосту через Уршак перекрыли.
Река Чермасан в районе Новоюмранова опустилась на 20 см, но ее уровень все равно остается на высокой отметке – 649 см.
Река Сим в районе поселка Глуховский поднялась на 35 см, и ее уровень достигает 595 см.
Уровень реки Стерля в районе Отрадовки повысился за минувшие сутки до 531 см.
Река Ашкадар в районе Новофедоровки прибавила 5 см и достигла уровня 315 см, однако уже сейчас поступает информация о том, что талые воды реки подтопляют село Наумовка в Стерлитамакском районе.
Белая в Уфе за прошедший день поднялась на 155 см, но ее уровень пока в норме – 338 см.
Бочкарево (428 см, +25 см)
Водный объект: Дема
Самарское (125 см, -53 см)
Водный объект: Таналык
Туймазы (185 см, -53 см)
Водный объект: Усень
г.Бирск (384 см, +75 см)
Водный объект: Белая
с.Метели (352 см, +21 см)
Водный объект: Ай
Андреевка (280 см, +9 см)
Водный объект: Белая
Арский Камень,д/о (190 см, +5 см)
Водный объект: Белая
с.Охлебинино (454 см, +62 см)
Водный объект: Белая
с.Новосеитово (252 см, -27 см)
Водный объект: Нугуш
с.Верхний Суян (405 см, +14 см)
Водный объект: Уфа
г.Стерлитамак (301 см, +12 см)
Водный объект: Белая
с.Красная Горка (398 см, +54 см)
Водный объект: Уфа
Субхангулово (345 см, +5 см)
Водный объект: Белая
Азово (277 см, +6 см)
Водный объект: Инзер
Шакша (297 см, +64 см)
Водный объект: Уфа
Чулпан (297 см, -4 см)
Водный объект: Юрюзань
Мраково (133 см, -4 см)
Водный объект: Б. Ик
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