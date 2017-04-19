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19 апреля 2017 г.
В социальных сетях появились фейковые страницы мэра Уфы
В социальных сетях Вконтакте и Facebook начали появлятся фейковые аккаунты сити-менеджера Уфы Ирека Ялалова.
Мэрия обращает внимание, что ни администрация, ни Ирек Ялалов отношения к страницам не имеют. Также появились фейковые страницы официальных групп города.
– Просим проявить бдительность и быть осторожными, добавляясь в друзья, отставляя комментарии или отправляя сообщения фейкам: мошенники, пользуясь возможностью, могут похитить ваши личные данные, - говорится в обращении.
Отмечается, что при появлении настоящего аккаунта мэра, информацию обязательно разместят на сайте и в официальных группах города в социальных сетях, пока что у Ирека Ялалова такого аккаунта нет.
Екатерина Старостина
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