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19 апреля 2017 г.

В социальных сетях появились фейковые страницы мэра Уфы

В социальных сетях появились фейковые страницы мэра Уфы

В социальных сетях Вконтакте и Facebook начали появлятся фейковые аккаунты сити-менеджера Уфы Ирека Ялалова.

Мэрия обращает внимание, что ни администрация, ни Ирек Ялалов отношения к страницам не имеют. Также появились фейковые страницы официальных групп города.

– Просим проявить бдительность и быть осторожными, добавляясь в друзья, отставляя комментарии или отправляя сообщения фейкам: мошенники, пользуясь возможностью, могут похитить ваши личные данные, - говорится в обращении.

Отмечается, что при появлении настоящего аккаунта мэра, информацию обязательно разместят на сайте и в официальных группах города в социальных сетях, пока что у Ирека Ялалова такого аккаунта нет.

Екатерина Старостина
Теги: Ирек Ялалов, мэрия Уфы
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