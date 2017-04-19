В социальных сетях появились фейковые страницы мэра Уфы

19 апреля 2017 г.

В социальных сетях Вконтакте и Facebook начали появлятся фейковые аккаунты сити-менеджера Уфы Ирека Ялалова.

Мэрия обращает внимание, что ни администрация, ни Ирек Ялалов отношения к страницам не имеют. Также появились фейковые страницы официальных групп города.

– Просим проявить бдительность и быть осторожными, добавляясь в друзья, отставляя комментарии или отправляя сообщения фейкам: мошенники, пользуясь возможностью, могут похитить ваши личные данные, - говорится в обращении.

Отмечается, что при появлении настоящего аккаунта мэра, информацию обязательно разместят на сайте и в официальных группах города в социальных сетях, пока что у Ирека Ялалова такого аккаунта нет.