Новый тренер "Салавата" будет общаться с игроками на языке хоккея

18 апреля 2017 г.

59-летний финский специалист Эркка Вестерлунд провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера уфимской команды "Салават Юлаев".

На брифинге прозвучало немало интересных заявлений. Например, в новом сезоне игроки "зеленой машины" продемонстрируют командную игру и агрессивный хоккей. Оборона команды будет усилена.

Эркка рассказал, что не только команда будет самосовершенствоваться, но и он вместе с ними. В частности, он планирует выучить пару слов на русском языке.

Также тренер поделился своими впечатлениями об инфраструктуре Уфы.

– Осмотрел два дворца спорта. Все на высшем уровне. Работать приятно. Инфраструктура очень хорошая.

Под руководством Эркка Вестерлунда финская сборная дважды становилась призером Олимпийских игр, а также завоевала три медали чемпионатов мира.