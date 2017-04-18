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18 апреля 2017 г.

Новый тренер "Салавата" будет общаться с игроками на языке хоккея

Новый тренер "Салавата" будет общаться с игроками на языке хоккея

59-летний финский специалист Эркка Вестерлунд  провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера уфимской команды "Салават Юлаев".

На брифинге прозвучало немало интересных заявлений.  Например, в новом сезоне игроки "зеленой машины" продемонстрируют командную игру и агрессивный хоккей. Оборона команды будет усилена. 

Эркка рассказал, что не только команда будет самосовершенствоваться, но и он вместе с ними. В частности, он планирует выучить пару слов на русском языке. 

Также тренер поделился своими впечатлениями об инфраструктуре Уфы. 

– Осмотрел два дворца спорта. Все на высшем уровне. Работать приятно. Инфраструктура очень хорошая.

Под  руководством Эркка Вестерлунда финская сборная дважды становилась призером Олимпийских игр, а также завоевала три медали чемпионатов мира.

Светлана Куликова
Теги: КХЛ, Салават Юлаев, хоккей, спорт, ХК Салават Юлаев, Уфа, Башкирия, Эркка Вестерлунд
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