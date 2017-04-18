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Новый тренер "Салавата" будет общаться с игроками на языке хоккея
59-летний финский специалист Эркка Вестерлунд провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера уфимской команды "Салават Юлаев".
На брифинге прозвучало немало интересных заявлений. Например, в новом сезоне игроки "зеленой машины" продемонстрируют командную игру и агрессивный хоккей. Оборона команды будет усилена.
Эркка рассказал, что не только команда будет самосовершенствоваться, но и он вместе с ними. В частности, он планирует выучить пару слов на русском языке.
Также тренер поделился своими впечатлениями об инфраструктуре Уфы.
– Осмотрел два дворца спорта. Все на высшем уровне. Работать приятно. Инфраструктура очень хорошая.
Под руководством Эркка Вестерлунда финская сборная дважды становилась призером Олимпийских игр, а также завоевала три медали чемпионатов мира.
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