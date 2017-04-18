У Уфы появился российский город-побратим

18 апреля 2017 г.

Псков стал побратимом башкирской столицы. Меморандум о породненных городах подписали председатель Горсовета Уфы Валерий Трофимов и глава Пскова Иван Цецерский. Уфимская делегация находится в Пскове с двухдневным рабочим визитом.

Соглашение позволит взаимодействовать в сферах нефтехимии, промышленности, транспорта, строительства, образования, туризма, патриотического воспитания молодежи и спорта.

До этого у Уфы было семь городов-побратимов: Астана, Анкара, германский Галле китайский Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй.