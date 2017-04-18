﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD55,9793
EUR59,6124
GBP70,4947
курс ЦБ РФ на 19 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+4°
Кратковременные дожди
вечер +3°,  ночь +2°,  утро +2°
ФОТО ДНЯ
Девочка и ледоход в Уфе
Девочка и ледоход в Уфе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
18 апреля 2017 г.

У Уфы появился российский город-побратим

У Уфы появился российский город-побратим

Псков стал побратимом башкирской столицы. Меморандум о породненных городах подписали председатель Горсовета Уфы Валерий Трофимов и глава Пскова Иван Цецерский. Уфимская делегация находится в Пскове с двухдневным рабочим визитом. 

Соглашение позволит взаимодействовать в сферах нефтехимии, промышленности, транспорта, строительства, образования,   туризма, патриотического воспитания молодежи и спорта.

До этого у Уфы было семь городов-побратимов: Астана, Анкара, германский Галле китайский Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй.

Светлана Куликова
Теги: Уфа, сотрудничество, Псков
61 Оценить новость:  2  0
Отправить
Новый тренер "Салавата" будет общаться с игроками на языке хоккея
18 Апрель 2017 г.
Новый тренер "Салавата" будет общаться с игроками на языке хоккея
В многофункциональных центрах Башкирии можно подать документы на шенгенскую визу
18 Апрель 2017 г.
В многофункциональных центрах Башкирии можно подать документы на шенгенскую визу
В Башкирии после падения в ров с водой погиб шестилетний ребенок
18 Апрель 2017 г.
В Башкирии после падения в ров с водой погиб шестилетний ребенок
Павел Качкаев рассказал о дальнейших планах по сносу аварийного жилья в Уфе
18 Апрель 2017 г.
Павел Качкаев рассказал о дальнейших планах по сносу аварийного жилья в Уфе
Погода в Башкирии: резкое похолодание и снег
18 Апрель 2017 г.
Погода в Башкирии: резкое похолодание и снег
В Республике Башкортостан отремонтируют 300 км федеральных автодорог в 2017 году
18 Апрель 2017 г.
В Республике Башкортостан отремонтируют 300 км федеральных автодорог в 2017 году
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]