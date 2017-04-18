КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|55,9793
|EUR
|59,6124
|GBP
|70,4947
курс ЦБ РФ на 19 апреля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+4°
вечер +3°, ночь +2°, утро +2°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
18 апреля 2017 г.
У Уфы появился российский город-побратим
Псков стал побратимом башкирской столицы. Меморандум о породненных городах подписали председатель Горсовета Уфы Валерий Трофимов и глава Пскова Иван Цецерский. Уфимская делегация находится в Пскове с двухдневным рабочим визитом.
Соглашение позволит взаимодействовать в сферах нефтехимии, промышленности, транспорта, строительства, образования, туризма, патриотического воспитания молодежи и спорта.
До этого у Уфы было семь городов-побратимов: Астана, Анкара, германский Галле китайский Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй.
Светлана Куликова
Материалы на эту тему:
18 Апрель 2017 г.
18 Апрель 2017 г.
18 Апрель 2017 г.