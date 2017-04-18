В многофункциональных центрах Башкирии можно подать документы на шенгенскую визу

18 апреля 2017 г.

С 17 апреля во всех многофункциональных центрах Башкортостана начался прием документов для оформления виз за рубеж. Документы принимаются на визы в страны шенгенского соглашения, а также в те страны, где не требуется сдача биометрических данных и личное посещение консульства - Китай, Индия и Болгария.

Заявления принимают на выдачу разрешения посетить Австрию, Германию, Грецию, Францию, Чехию и другие страны, где действует соглашение, также в Китай, Индию и Болгарию.Как отметили в пресс-службе МФЦ, хотя Хорватия не входит в Шенген, документы тем не менее необходимо подавать лично, как на Шенген.

Уточнить пакет документов, необходимый для предоставления услуги, а также ознакомиться с адресами и режимом работы офисов МФЦ «Мои Документы» можно на официальном сайте учреждения, а также по телефону контакт-центра: (347) 246−55−33.