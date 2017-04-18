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18 апреля 2017 г.

Известный адвокат рассказал, как уфимские суды выдают разрешение на прослушку граждан

Известный адвокат рассказал, как уфимские суды выдают разрешение на прослушку граждан

Известный в столице Башкирии адвокат Виталий Буркин на своей страничке в ЖЖ рассказал, как оперативные сотрудники получают разрешение у уфимских судей на прослушивание телефонных разговоров.

Он предоставил фотографию решения Советского суда Уфы (фото можно посмотреть тут) и назвал судебную  процедуру получения оперативниками решений на прослушивание телефонных переговоров – профанацией.

- Обратите внимание, что текст судебного акта выполнен печатным текстом, а вот фамилия судьи и дата исполнены рукописно. Объяснение этому найти можно только одно: оперативники принесли судье готовое постановление. А оставили место для фамилии судьи, так как не знали, кто конкретно из судей районного суда будет давать санкцию. Никакого иного объяснения найти просто невозможно, - отмечает Виталий Буркин.

Однако самое интересное в другом, из постановления видно, что оперативная разработка проводится в отношении одного лица, а решение о прослушивании дается на номер, зарегистрированный на другое лицо. При этом пишется, что как будто этой сим-картой пользуется разрабатываемое лицо.

 - То есть каждого из нас можно прослушивать, при этом выглядеть это будет законно. Ведь нет никаких препятствий оперативникам и суду указать, что таким-то номером пользуется разрабатываемый. Из всего этого возникает закономерный вопрос: для чего введена и действует судебная процедура получения разрешений на прослушивание телефонных переговоров, если суд при рассмотрении ходатайств оперативников ни каким образом не проверяет обоснованность их утверждений? – задается вопросом адвокат.   

Никита Старцев
Теги: прослушка, мой телефон прослушивают, что делать когда прослушивают телефон
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