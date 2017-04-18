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18 апреля 2017 г.

В Башкирии после падения в ров с водой погиб шестилетний ребенок

В Башкирии после падения в ров с водой погиб шестилетний ребенок

17 апреля в одну из больниц Салавата доставили шестилетнего мальчика, спасти которого врачам не удалось, и он скончался.

По предварительным данным, ребенок, играя со сверстниками около своего дома в селе Зирган Мелеузовского района, провалился в ров с водой глубиной 60 см. Подоспевший на крики о помощи детей, сосед  мальчика вытащил его  из воды. Ребенок был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по РБ.

По данным источника, близко знакомого с ситуацией, мальчик выходил на прогулку, чтобы покататься на велосипеде, и все это происходило под присмотром мамы, но ей понадобилось зайти домой, чтобы покормить младшего ребенка. Женщина ненадолго отлучилась, за это время произошел несчастный случай.

В настоящее время проводится доследственная проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: ребенок погиб, несчастный случай
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