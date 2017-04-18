﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD55,9793
EUR59,6124
GBP70,4947
курс ЦБ РФ на 19 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+4°
Кратковременные дожди
вечер +3°,  ночь +2°,  утро +2°
ФОТО ДНЯ
Девочка и ледоход в Уфе
Девочка и ледоход в Уфе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
18 апреля 2017 г.

Павел Качкаев рассказал о дальнейших планах по сносу аварийного жилья в Уфе

Павел Качкаев рассказал о дальнейших планах по сносу аварийного жилья в Уфе

В Уфе 18 апреля в ВДНХ-экспо в рамках Весеннего форума строительства и ЖКХ прошло обсуждение новых условий развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Спикерами собрания были обсуждены главные проблемы и перспективы развития этой сферы на уровне республики. Основные моменты отрасли ЖКХ выделил Павел Качкаев, заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ.

- В рамках развития стратегии ЖКХ до 2020 года я бы выделил - это повышение условий комфортности проживания в многоквартирных домах, также обеспечение доступности и качества ЖКХ услуг, модернизацию коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности этой отрасли, - отмечает Павел Рюрикович.

- Повышение комфортности проживания заключается в реализации программы по сносу аварийного жилья и расселению жильцов. Первая программа была запущена еще в 2008 году. Вторая же – в 2013 году. По последней программе должны были снести 11 млн. м2 жилья до 2017 года в целом по РФ. По состоянию на 17 марта 2017 года расселено уже более 72 % аварийных домов, это более 8 млн. м2. Эта программа должна привести в порядок наши многоквартирные дома, - поделился Павел Качкаев .

Как отмечает, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры Игорь Шпектор, в Башкирии все относительно нормально с ситуацией с аварийным жильем. В Татарстане дела обстоят хуже.

Также другие основные задачи – это качество капитального ремонта. По результатам опроса населения, такая программа оставляет желать лучшего, она одна из проблемных сфер. Следующая задача – это вопросы по качеству работы с подрядчиками. Третья проблема - модернизация коммунальной инфраструктуры. Такая программа начинает уже развиваться - все больше средств поступает через частные инвестиции.

- Сейчас рынок ЖКХ стал более прозрачным и грамотным, но все еще оставляет желать только лучшего, - отвечает Павел Рюрикович.

Четвертое направление – это управление многоквартирными домами. За прошлый год управляющие организации имели более 1800 лицензий. За это же время по судебным решениям лишились лицензий - 6 организаций, 260 компаний прекратили свое существование.

Помимо этого, было отмечено, что рынок арендного жилья в республике развивается слабо. В целом, модераторы встречи признались, что Уфа - признанный лидер в сфере благоустройства.

Алина Нураева
Теги: Снос аварийного жилья, Павел Качкаев
116 Оценить новость:  0  0
Отправить
Новый тренер "Салавата" будет общаться с игроками на языке хоккея
18 Апрель 2017 г.
Новый тренер "Салавата" будет общаться с игроками на языке хоккея
В многофункциональных центрах Башкирии можно подать документы на шенгенскую визу
18 Апрель 2017 г.
В многофункциональных центрах Башкирии можно подать документы на шенгенскую визу
У Уфы появился российский город-побратим
18 Апрель 2017 г.
У Уфы появился российский город-побратим
В Башкирии после падения в ров с водой погиб шестилетний ребенок
18 Апрель 2017 г.
В Башкирии после падения в ров с водой погиб шестилетний ребенок
Погода в Башкирии: резкое похолодание и снег
18 Апрель 2017 г.
Погода в Башкирии: резкое похолодание и снег
В Республике Башкортостан отремонтируют 300 км федеральных автодорог в 2017 году
18 Апрель 2017 г.
В Республике Башкортостан отремонтируют 300 км федеральных автодорог в 2017 году
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]