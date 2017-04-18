Павел Качкаев рассказал о дальнейших планах по сносу аварийного жилья в Уфе

18 апреля 2017 г.

В Уфе 18 апреля в ВДНХ-экспо в рамках Весеннего форума строительства и ЖКХ прошло обсуждение новых условий развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Спикерами собрания были обсуждены главные проблемы и перспективы развития этой сферы на уровне республики. Основные моменты отрасли ЖКХ выделил Павел Качкаев, заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ.

- В рамках развития стратегии ЖКХ до 2020 года я бы выделил - это повышение условий комфортности проживания в многоквартирных домах, также обеспечение доступности и качества ЖКХ услуг, модернизацию коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности этой отрасли, - отмечает Павел Рюрикович.

- Повышение комфортности проживания заключается в реализации программы по сносу аварийного жилья и расселению жильцов. Первая программа была запущена еще в 2008 году. Вторая же – в 2013 году. По последней программе должны были снести 11 млн. м2 жилья до 2017 года в целом по РФ. По состоянию на 17 марта 2017 года расселено уже более 72 % аварийных домов, это более 8 млн. м2. Эта программа должна привести в порядок наши многоквартирные дома, - поделился Павел Качкаев .

Как отмечает, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры Игорь Шпектор, в Башкирии все относительно нормально с ситуацией с аварийным жильем. В Татарстане дела обстоят хуже.

Также другие основные задачи – это качество капитального ремонта. По результатам опроса населения, такая программа оставляет желать лучшего, она одна из проблемных сфер. Следующая задача – это вопросы по качеству работы с подрядчиками. Третья проблема - модернизация коммунальной инфраструктуры. Такая программа начинает уже развиваться - все больше средств поступает через частные инвестиции.

- Сейчас рынок ЖКХ стал более прозрачным и грамотным, но все еще оставляет желать только лучшего, - отвечает Павел Рюрикович.

Четвертое направление – это управление многоквартирными домами. За прошлый год управляющие организации имели более 1800 лицензий. За это же время по судебным решениям лишились лицензий - 6 организаций, 260 компаний прекратили свое существование.

Помимо этого, было отмечено, что рынок арендного жилья в республике развивается слабо. В целом, модераторы встречи признались, что Уфа - признанный лидер в сфере благоустройства.