Погода в Башкирии: резкое похолодание и снег

18 апреля 2017 г.

На этой неделе в Башкирию придут холода. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни будет идти дождь, местами – снег с дождем.

Днем 19 апреля ожидается дождь, температура составит от +2°С до +5°С, ночью столбик термометра опустится до нуля. 20 апреля станет теплее и днем температура воздуха прогреется до +7°С, +12°С, но прогнозируются дожди.

В пятницу, 21 апреля, ночью похолодает до -3°С, а днем столбик термометра не поднимется выше +8°С. В конце недели высока вероятность выпадения осадков - дождя со снегом.