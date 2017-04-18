﻿
Главная / Общество /
18 апреля 2017 г.

Уфимским журналистам обеспечат доступ к зонам подтопления

Уфимским журналистам обеспечат доступ к зонам подтопления

Такое распоряжение глава городской администрации Ирек Ялалов дал начальнику управления гражданской защиты администрации Уфы Расиму Абдуллину.

- Придержите пару катеров для блогеров и журналистов. У журналистов должен быть доступ к подтопляемым территориям, - сказал сити-менеджер.

Эвакуация жителей из зоны подтоплений будет проводиться с использованием автомобилей повышенной проходимости. Всего предусмотрено 106 плаврседств.

Расим Абдуллин рассказал, что под угрозой затопления находится 91 садовое некоммерческое товарищество, где проживает 1703 человека, в том числе 330 детей, 9 беременных и 12 маломобильных граждан. 

- Вы четко себе представляете, как вы будете взаимодействовать со службами спасения, - спросил мэр Уфы Ирек Ялалов. 

В ответ Расим Абдуллин начал зачитывать свой отчет. Однако, мэр попросил отойти от общих слов и конкретике. 

-Задача стоит жесткая. До метра, полтора как будет заливать то или иное садовое товарищество, службы уже  должны проводить работу.  Эвакуировать в первую очередь детей и беременных. Граждан нужно убеждать, что переждать половодье с маленькими детьми сидя на чердаке, это неправильно. Сейчас идет  интенсивное освоение садовых товариществ под жилье. В садовых домах в основном живут люди, которые там вынуждены жить. Сады  превратились в посёлки. Нормативы там давно не соблюдаются, - пояснил Ялалов.

Светлана Куликова
Теги: Уфа, половодье, Ирек Ялалов
423 Оценить новость:  0  0
Отправить
Погода в Башкирии: резкое похолодание и снег
18 Апрель 2017 г.
Погода в Башкирии: резкое похолодание и снег
В Республике Башкортостан отремонтируют 300 км федеральных автодорог в 2017 году
18 Апрель 2017 г.
В Республике Башкортостан отремонтируют 300 км федеральных автодорог в 2017 году
На летний отдых детей в Уфе выделено больше 170 миллионов рублей
18 Апрель 2017 г.
На летний отдых детей в Уфе выделено больше 170 миллионов рублей
Строительство трассы М-5 «Урал» вокруг Уфы закончат в 2017 году
18 Апрель 2017 г.
Строительство трассы М-5 «Урал» вокруг Уфы закончат в 2017 году
Несколько уфимских домов 19 апреля останутся без электричества
18 Апрель 2017 г.
Несколько уфимских домов 19 апреля останутся без электричества
Бизнесмены Уфы принимают меры по предупреждению подтоплений территорий
18 Апрель 2017 г.
Бизнесмены Уфы принимают меры по предупреждению подтоплений территорий
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]