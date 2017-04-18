Уфимским журналистам обеспечат доступ к зонам подтопления

18 апреля 2017 г.

Такое распоряжение глава городской администрации Ирек Ялалов дал начальнику управления гражданской защиты администрации Уфы Расиму Абдуллину.

- Придержите пару катеров для блогеров и журналистов. У журналистов должен быть доступ к подтопляемым территориям, - сказал сити-менеджер.

Эвакуация жителей из зоны подтоплений будет проводиться с использованием автомобилей повышенной проходимости. Всего предусмотрено 106 плаврседств.

Расим Абдуллин рассказал, что под угрозой затопления находится 91 садовое некоммерческое товарищество, где проживает 1703 человека, в том числе 330 детей, 9 беременных и 12 маломобильных граждан.

- Вы четко себе представляете, как вы будете взаимодействовать со службами спасения, - спросил мэр Уфы Ирек Ялалов.

В ответ Расим Абдуллин начал зачитывать свой отчет. Однако, мэр попросил отойти от общих слов и конкретике.

-Задача стоит жесткая. До метра, полтора как будет заливать то или иное садовое товарищество, службы уже должны проводить работу. Эвакуировать в первую очередь детей и беременных. Граждан нужно убеждать, что переждать половодье с маленькими детьми сидя на чердаке, это неправильно. Сейчас идет интенсивное освоение садовых товариществ под жилье. В садовых домах в основном живут люди, которые там вынуждены жить. Сады превратились в посёлки. Нормативы там давно не соблюдаются, - пояснил Ялалов.