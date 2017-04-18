В Республике Башкортостан отремонтируют 300 км федеральных автодорог в 2017 году

18 апреля 2017 г.

Об этом, 18 апреля 2017 года рассказал и.о. начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Рамиль Сенжапов в рамках пресс-конференции,посвященной итогам прошлого и планам на предстоящий дорожно-строительный сезон.

- В этом году мы рассчитываем привести в нормативное состояние 46 объектов в Республике Башкортостан – около 300 км федеральных трасс и 1202 п.м искусственных сооружений. На эти цели из федерального бюджета выделено около 9,4 млрд. рублей, - отметил Рамиль Сенжапов.

По сравнению с прошлым годом объём ремонтных работ увеличен на 1,4 раза. Наибольший объем работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог придется на трассу Р-240 Уфа-Оренбург- в этом году обновят более 84 км автодороги, являющейся участком международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай». До 2020 года обслуживаемый участок этой трассы будет полностью соответствовать всем нормативным требованиям. Помимо этого, в Республике Башкортостан дорожники отремонтируют 2 участка федеральной автомобильной дороге М-5Урал Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, протяженностью 18 км.

До конца года Учреждение завершит масштабную реконструкцию 14 километрового участка трассы М-5 «Урал» в обход г. Уфы. Строительство моста через реку Белая решит не только проблему региональных перевозок и обеспечит повышение пропускной способности автомобильной дороги, но и окажет благоприятное воздействие на социально-экономическое развитие региона. Полностью завершить работы планируется до конца 2017 года.

Кроме того, планируется ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса (строительство правых полос движения в сторону Челябинска) объекта реконструкции на автомобильной дороге М-5 «Урал» в Буздякском районе, протяженностью 4 километра. За 2016 год здесь был выполнен обширный комплекс строительно-монтажных работ, а именно: устройство дорожного покрытия, барьерного ограждения, искусственного электроосвещения, площадки отдыха, строительство моста через р. Малый Кидаш из металлических гофрированных конструкций. Во временную эксплуатацию введен участок автомобильной дороги протяженностью 11,2 км (км 1363+820 – 1375+030).

Продолжаются работы по реконструкции трехводопропускных труб: двух на автомобильной дороге Р-240 Уфа – Оренбург в Аургазинском (км 87+519) и Стерлитамакском (км 105+862) районах и одной на автомобильной дороге М-5 «Урал» (км 1418+953) в Чишминском районе.

Особое внимание в 2017 году будет уделено вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. На пешеходных-переходах установят три светофора. Два из них появятся в границах с.Ляшты Илишевского района – на 1215-м и 1323-м км трассы М-7 «Волга» и один в д.Искино Кировского района на 24-м Р-240 Уфа-Оренбург.

Чтобы разделить встречные потоки и повысить уровень безопасности дорожного движения на участке автодороги Р-240 Уфа-Оренбург в границах с. Булгаково Уфимского района запланирована установка 2,5 км осевого барьерного ограждения.

Для справки

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Приуралье» находится 1777,022 км, из них по субъектам Российской Федерации проходят, по автомобильным дорогам федерального значения М-5 Урал, М-7 Волга, Р-240 Уфа-Оренбург проходящие по территории Республики Башкортостан общей протяжённостью 873,39 км. И территории Оренбургской области (Р-239, М-5 Урал (подъезд к г. Оренбург), трасса Оренбург - Соль-Илецк - Акбулак граница с Республикой Казахстан) – 903,632 км.