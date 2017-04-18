На летний отдых детей в Уфе выделено больше 170 миллионов рублей

18 апреля 2017 г.

В 2017 году на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи Уфы бюджету города выделена субвенция из республиканского бюджета в размере 170 миллионов 780 тысяч рублей. В 2016 году было выделено меньше - 166 миллионов 132 тысячи рублей. На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи выделены средства городского бюджета в сумме 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Горсовета Уфы.

8 муниципальных загородных оздоровительных лагерей примут 7 тысяч детей и подростков в этом году. В организации и проведении летних заездов примут участие 200 педагогов.

В специализированных санаторных заездах в формате «Мать и дитя» запланирован отдых 80 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Они будут отдыхать в сопровождении родителей.

В период с июня по август, дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, отправятся на отдых в санатории и оздоровительные лагеря.

Также в летний период для воспитанников детско-юношеских спортивных школ города будут проведены учебно-тренировочные сборы, спортивные мероприятия с суммарным участием около 5 тысяч человек.

Более 28 тысяч школьников отправятся на сплавы, в категорийные походы, тематические палаточные лагеря.