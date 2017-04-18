Строительство трассы М-5 «Урал» вокруг Уфы закончат в 2017 году

18 апреля 2017 г.

До конца года в дорожники обещают завершить масштабную реконструкцию 14 километрового участка трассы М—5 «Урал» в обход Уфы, об этом заявил и.о. начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Рамиль Сенжапов.

Строительство моста через реку Белая должно решить проблему не только региональных перевозок и обеспечить повышение пропускной способности дороги, но и оказать благоприятное воздействие на экономику региона.

— Полностью завершить работы планируется до конца 2017 года, - отметил Рамиль Сенжапов.