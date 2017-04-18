Бизнесмены Уфы принимают меры по предупреждению подтоплений территорий

18 апреля 2017 г.

Власти Уфы принимают меры по предупреждению подтоплений территорий. К этому процессу подключились и бизнесмены, сообщил глава администрации Ирек Ялалов в ходе оперативного совещания в мэрии.

- Исторически так сложилось, что большое количество зданий, сооружений построено в подтопляемых и затопляемых зонах. К сожалению, этот процесс мы остановить до сих пор не может. Сейчас в городе проводится ряд мер по исключению подтопления ряда жилых территории. В частности, работы ведутся в районе Кировского района, кузнецовского Затона. Выполняется отсыпка временной дамбы длиной более 800 метров, - рассказал градоначальник.

Ирек Ялалов также отметил, что по темпам половодье отстает от уровня прошлого года.

Мэр привел интересную статистику:

В прошлом году уровень реки Белой составлял 6 метров 62 сантиметра. В этом году – три метра 35 сантиметров. В районе Сипайлово река Уфимка поднималась на 6 метров 70 сантиметров, в этом году – на 2,5 метра. Дема в районе Золотой рыбки была 6,39 сантиметров, сейчас – полметра.

- За последние двое суток интенсивность пребывания воды резко увеличилась. По Белой за сутки прибыло 1 метр 43 сантиметра, по реке Уфа - 1 метр 25 сантиметр, по Деме 50 сантиметров. Ожидаемый верхний уровень по реке Белой составляет 8,50 метров, по Уфе- 8,60, по Деме – 7 метров. Данные нам предоставляют специалисты Гидрослужб. Эта неделя будет определяющей с точки зрения понимания, на какой уровень половодья мы выйдем, - пояснил сити-менеджер.