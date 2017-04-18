﻿
Главная / Общество /
18 апреля 2017 г.

Бизнесмены Уфы принимают меры по предупреждению подтоплений территорий

Бизнесмены Уфы принимают меры по предупреждению подтоплений территорий

Власти Уфы принимают меры по предупреждению подтоплений территорий. К этому процессу подключились и бизнесмены, сообщил глава администрации Ирек Ялалов в ходе оперативного совещания в мэрии. 

- Исторически так сложилось, что  большое количество  зданий, сооружений построено в подтопляемых и затопляемых зонах. К сожалению, этот процесс мы остановить до сих пор не может. Сейчас в городе проводится ряд мер по исключению подтопления  ряда жилых территории. В частности, работы ведутся в районе Кировского района, кузнецовского Затона. Выполняется отсыпка  временной дамбы длиной более 800 метров, - рассказал градоначальник.

Ирек Ялалов также отметил, что по темпам  половодье отстает  от уровня прошлого года.

Мэр привел интересную статистику:

В прошлом году уровень реки Белой составлял 6 метров 62 сантиметра. В этом году – три метра 35 сантиметров. В районе Сипайлово  река Уфимка поднималась на 6 метров  70 сантиметров, в этом году – на 2,5 метра. Дема в районе Золотой рыбки была 6,39 сантиметров, сейчас – полметра.

- За последние двое суток интенсивность пребывания воды  резко увеличилась. По Белой за сутки прибыло 1 метр 43 сантиметра, по реке  Уфа - 1 метр 25 сантиметр, по Деме 50 сантиметров. Ожидаемый верхний уровень по реке Белой составляет  8,50 метров, по Уфе- 8,60, по Деме – 7 метров.  Данные нам предоставляют специалисты Гидрослужб. Эта неделя  будет определяющей с точки зрения  понимания, на какой уровень половодья мы выйдем, - пояснил сити-менеджер.

 

Светлана Куликова
Теги: Уфа, паводок, бизнес, Ирек Ялалов
102 Оценить новость:  0  0
Отправить
Погода в Башкирии: резкое похолодание и снег
18 Апрель 2017 г.
Погода в Башкирии: резкое похолодание и снег
В Республике Башкортостан отремонтируют 300 км федеральных автодорог в 2017 году
18 Апрель 2017 г.
В Республике Башкортостан отремонтируют 300 км федеральных автодорог в 2017 году
На летний отдых детей в Уфе выделено больше 170 миллионов рублей
18 Апрель 2017 г.
На летний отдых детей в Уфе выделено больше 170 миллионов рублей
Уфимским журналистам обеспечат доступ к зонам подтопления
18 Апрель 2017 г.
Уфимским журналистам обеспечат доступ к зонам подтопления
Строительство трассы М-5 «Урал» вокруг Уфы закончат в 2017 году
18 Апрель 2017 г.
Строительство трассы М-5 «Урал» вокруг Уфы закончат в 2017 году
Несколько уфимских домов 19 апреля останутся без электричества
18 Апрель 2017 г.
Несколько уфимских домов 19 апреля останутся без электричества
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]