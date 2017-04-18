Несколько уфимских домов 19 апреля останутся без электричества

18 апреля 2017 г.

В среду в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электричества в несколько домов в городе.

В число зданий, которые останутся без электричества попадают дома на улице Карла Маркса, 53, 51/2, 53/1, 51/1, 51/2, 55/1.

По сообщению мэрии, электричества не будет с 09.00 до 17.00.