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18 апреля 2017 г.

Несколько уфимских домов 19 апреля останутся без электричества

Несколько уфимских домов 19 апреля останутся без электричества

В среду в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электричества в несколько домов в городе.

В число зданий, которые останутся без электричества попадают дома на улице Карла Маркса, 53, 51/2, 53/1, 51/1, 51/2, 55/1.

По сообщению мэрии, электричества не будет с 09.00 до 17.00.

Теги: отключение электричества, ремонтные работы
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