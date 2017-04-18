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18 апреля 2017 г.
Несколько уфимских домов 19 апреля останутся без электричества
В среду в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электричества в несколько домов в городе.
В число зданий, которые останутся без электричества попадают дома на улице Карла Маркса, 53, 51/2, 53/1, 51/1, 51/2, 55/1.
По сообщению мэрии, электричества не будет с 09.00 до 17.00.
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