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18 апреля 2017 г.
В Башкирии транспортная компания задолжала своим работникам больше 2 миллионов рублей
ООО «ГазСтройКомплектация», основным видом деятельности которого являются грузоперевозки, задолжало своим сотрудникам более 2 миллионов рублей за декабрь 2016 года.
Данный факт был установлен в результате проверки, которую провела ишимбайская межрайонная прокуратура.
В адрес руководства фирмы было внесено представление с требованием незамедлительного погашения задолженности и выплаты компенсации за задержку оплаты труда.
По требованию надзорного ведомства генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде) и оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.
После прокурорского вмешательства работникам в полном объеме выплатили зарплату.
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