В Башкирии транспортная компания задолжала своим работникам больше 2 миллионов рублей

18 апреля 2017 г.

ООО «ГазСтройКомплектация», основным видом деятельности которого являются грузоперевозки, задолжало своим сотрудникам более 2 миллионов рублей за декабрь 2016 года.

Данный факт был установлен в результате проверки, которую провела ишимбайская межрайонная прокуратура.

В адрес руководства фирмы было внесено представление с требованием незамедлительного погашения задолженности и выплаты компенсации за задержку оплаты труда.

По требованию надзорного ведомства генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде) и оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

После прокурорского вмешательства работникам в полном объеме выплатили зарплату.