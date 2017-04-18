В Уфе ищут целеустремленных и перспективных бизнесменов

18 апреля 2017 г.

В столице республики стартует конкурс «Бизнес-идеи целеустремленных и перспективных 2017». Подать заявку на участие в нем можно до 1 июня 2017 года.

Конкурс поводится с целью поиска интересных идей, достойных реализации, формирования банка бизнес-идей, привлечения талантливых, целеустремленных людей, развития деловой активности молодежи и поддержки инновационных проектов.

По итогам конкурса будут определены победители в трех номинациях:

«Инфраструктурное направление» (бизнес-идеи, имеющие инфраструктурный характер);

«Инновационное направление» (бизнес-идеи, базирующиеся на нововведениях в области высоких технологий);

«Молодежное направление» (бизнес-идеи, подготовленные авторами не старше 30 лет или проектной командой, средний возраст участников которой не превышает 30 лет).

Участие в конкурсе может принять один человек или целая команда. В случае командного участия команда определяет одного координатора, через которого осуществляется подача заявки на участие в конкурсе. Количество участников не ограничено.

Авторы лучших бизнес-идей после защиты своих проектов получат поддержку для их продвижения.

Организаторами конкурса выступает администрация Советского района Уфы и Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства. Подробную информацию можно узнать по телефонам 8(347)273-66-82, 8(347)272-96-52.