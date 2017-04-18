Уфимцы 12 тысяч раз проголосовали за родной город

18 апреля 2017 г.

23 апреля столицу Башкортостана посетит специальная экспедиция телеканала «Россия» в рамках масштабного проекта по созданию фотопортрета современной России. Уфа станет еще одной значимой точкой на карте проекта благодаря активности горожан, которые в группе проекта #ЯРОССИЯ в соцсети отдали за родной город более 12 тысяч голосов.

Чтобы внести свой вклад в создание общего портрета страны, всех желающих уфимцев приглашают сфотографироваться и снять видеоролик в специальной выездной студии. Она будет работать 23 апреля с 12.00 до 18.00 часов в торговом комплексе «Центральный».

Стоит отметить, что акция уже прошла в Севастополе, Иркутске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Казани, Астрахани, Мурманске, Перми, Пскове, Саратове и Ставрополе. Фотографии ее участников публикуются на специальной странице проекта. А самые выразительные портреты станут основой эфирного оформления телеканала «Россия».