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18 апреля 2017 г.

Уфимцы 12 тысяч раз проголосовали за родной город

Уфимцы 12 тысяч раз проголосовали за родной город

23 апреля столицу Башкортостана посетит специальная экспедиция телеканала «Россия» в рамках масштабного проекта по созданию фотопортрета современной России. Уфа станет еще одной значимой точкой на карте проекта благодаря активности горожан, которые в группе проекта #ЯРОССИЯ в соцсети отдали за родной город более 12 тысяч голосов.

Чтобы внести свой вклад в создание общего портрета страны, всех желающих уфимцев приглашают сфотографироваться и снять видеоролик в специальной выездной студии. Она будет работать 23 апреля с 12.00 до 18.00 часов в торговом комплексе «Центральный».
Стоит отметить, что акция уже прошла в Севастополе, Иркутске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Казани, Астрахани, Мурманске, Перми, Пскове, Саратове и Ставрополе. Фотографии ее участников публикуются на специальной странице проекта. А самые выразительные портреты станут основой эфирного оформления телеканала «Россия».

Алина Нураева
Теги: проект #ЯРОССИЯ, Люблю Уфу, Уфа наш город
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