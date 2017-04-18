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Уфимскую котельную на Менделеевой обновят
До 1 августа уфимскую котельную на Менделеевой 5/1, в которой в конце марта произошел газовый хлопок, обновят. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии Максим Петров, генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Уфимские инженерные сети».
- 27 марта на котельной Менделеева 5/1 произошел технологический инцидент на одном из трех установленных котлов. В результате, которого были разрушены фасадные остекления котельной, частично пострадала фасадная штукатурка котельной, - напомнил Петров.
Сейчас фасадные работы завершены, остекленение полностью восстановлено. Специальная комиссия расследует причины случившегося. На это отведен месяц. После чего будут выданы соответствующие рекомендации, предписания.
- Внеплановая экспертиза котла показала, что котел не выдавал полной мощности. Было принято решение о его замена. Сейчас идет демонтаж котла. До 1 августа будет установлен новый котел с учетом монтажа, пусконаладочных работ и с выходом на нормальный режим работы, - добавил спикер.
Теплоснабжение потребителей осуществляется от резервного оборудования.
- Это два водогрельных котла, которых более чем достаточно для обеспечения теплом и горячей водой всех потребителей данного микрорайона, - подытожил Максим Петров.
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