Уфимскую котельную на Менделеевой обновят

18 апреля 2017 г.

До 1 августа уфимскую котельную на Менделеевой 5/1, в которой в конце марта произошел газовый хлопок, обновят. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии Максим Петров, генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Уфимские инженерные сети».

- 27 марта на котельной Менделеева 5/1 произошел технологический инцидент на одном из трех установленных котлов. В результате, которого были разрушены фасадные остекления котельной, частично пострадала фасадная штукатурка котельной, - напомнил Петров.

Сейчас фасадные работы завершены, остекленение полностью восстановлено. Специальная комиссия расследует причины случившегося. На это отведен месяц. После чего будут выданы соответствующие рекомендации, предписания.

- Внеплановая экспертиза котла показала, что котел не выдавал полной мощности. Было принято решение о его замена. Сейчас идет демонтаж котла. До 1 августа будет установлен новый котел с учетом монтажа, пусконаладочных работ и с выходом на нормальный режим работы, - добавил спикер.

Теплоснабжение потребителей осуществляется от резервного оборудования.

- Это два водогрельных котла, которых более чем достаточно для обеспечения теплом и горячей водой всех потребителей данного микрорайона, - подытожил Максим Петров.