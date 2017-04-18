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18 апреля 2017 г.

Уфимскую котельную на Менделеевой обновят

Уфимскую котельную на Менделеевой обновят

До 1 августа  уфимскую котельную на Менделеевой 5/1, в которой  в конце марта произошел газовый хлопок,  обновят. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии Максим Петров, генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Уфимские инженерные сети».

- 27 марта на котельной Менделеева 5/1 произошел технологический инцидент на одном из  трех установленных  котлов. В результате,  которого были разрушены фасадные остекления котельной, частично пострадала фасадная штукатурка котельной, - напомнил Петров. 

Сейчас фасадные работы завершены, остекленение полностью восстановлено. Специальная комиссия расследует причины случившегося. На это отведен месяц. После чего будут выданы соответствующие рекомендации, предписания.

- Внеплановая экспертиза котла показала, что котел не выдавал полной мощности. Было принято решение о его замена. Сейчас идет демонтаж котла. До 1 августа будет установлен новый котел  с учетом монтажа, пусконаладочных работ  и  с выходом на нормальный режим работы, - добавил спикер.

Теплоснабжение потребителей осуществляется от резервного оборудования.

- Это два  водогрельных котла, которых более чем достаточно для обеспечения теплом и горячей  водой всех потребителей данного микрорайона, - подытожил Максим Петров.

Светлана Куликова
Теги: Уфа, мэрия, котельная
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