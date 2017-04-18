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Жители деревни Волково Уфимского района оказались отрезаны от внешнего мира
Обрушение единственной дороги произошло 17 апреля. Теперь местные вынуждены обходить всю деревню через федеральную трассу или идти по шаткому мосту со старыми досками, сообщает телеканал БСТ.
– Всем обходить нужно через трассу. А плотину-то надо делать все равно. Мы пытались, но не получилось, всё равно промыло. Я сам участвовал в мероприятиях, чтоб не смыло, – пояснил житель Волково Марат Низаев.
В администрации населенного пункта рассказали proural, что, в деревне Волково две плотины. Несмотря на усилия местных жителей, предотвратить прорыв и обвал дамбы не удалось. Устояла лишь одна из них.
– Были выставлены предупредительные знаки, была проведена информационная работа о предупреждении населения о том, что выходить на эту плотину нельзя, опасно для жизни. По окончании паводка планируем провести мероприятия по восстановлению плотины на улице Заречной. Я думаю, в конце апреля – начале мая мы эти работы проведем, подчеркнул Рустем Чанышев, и. о. главы сельского поселения Дмитриевский сельсовет.
18 Апрель 2017 г.
18 Апрель 2017 г.
18 Апрель 2017 г.
18 Апрель 2017 г.
18 Апрель 2017 г.
18 Апрель 2017 г.