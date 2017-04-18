Уровень рек на 18 апреля: полный список

18 апреля 2017 г.

Весенние дожди способствуют таянию снега, и уровень рек в Башкирии стремительно растет.

Река Уршак в районе Ляховского прибавила за прошедшие сутки прибавила 144 см, ее уровень уже составляет 620 см.

Река Сим в районе поселка Глуховский поднялась на 65 см, пока ее уровень равен 560 см.

Уровень реки Стерля повысился всего на 7 см, но высота реки равна уже 527 см.

Река Чермасан в районе Новоюмраново, вышедшая из берегов, сбавила 51 см, ее уровень составляет 669 см.

Уровень реки Ашкадар в районе Новофедоровки равен 320 см, ее уровень увеличился на 10 см.

Туймазы (238 см, -27 см)

Водный объект: Усень

с.Новосеитово (279 см, -20 см)

Водный объект: Нугуш

с.Верхний Суян (391 см, +1 см)

Водный объект: Уфа

г.Стерлитамак (289 см, +48 см)

Водный объект: Белая

с.Красная Горка (344 см, +64 см)

Водный объект: Уфа

Субхангулово (340 см, -34 см)

Водный объект: Белая

с.Охлебинино (392 см, +131 см)

Водный объект: Белая

Арский Камень,д/о (185 см, +12 см)

Водный объект: Белая

Андреевка (271 см, +19 см)

Водный объект: Белая

с.Метели (331 см, +45 см)

Водный объект: Ай

Азово (271 см, -2 см)

Водный объект: Инзер

г.Уфа (183 см, +94 см)

Водный объект: Белая

Бочкарево (403 см, +26 см)

Водный объект: Дема

Самарское (178 см, -38 см)

Водный объект: Таналык

Мраково (137 см, +29 см)

Водный объект: Б. Ик