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Мэр Уфы: к 2025 году город закроет все пробелы по дорогам
К 2020 году в Уфе будет устранены все очаги аварийности. Еще через пять лет город закроет се проблемы по дорогам. Это заявление мэр Ирек Ялалов сделал на оперативном совещании в администрации города.
Сити-менеджер сообщил, что ремонт дорог в городе проходит с опережением срока. Блгоустроительные работы с использованием мелкозернистого асфальта проводятся в Ленинском районе на улицах Саляма, Деревенской переправы.
- Ямочный ремонт- это вынужденная мера, используемая в сезон весенней распутицы, чтобы автомобилисты не гробили свои автомобили, - пояснил мэр.
С начала сезона ямочного ремонта уложено 313 тонн асфальта, отремонтировано – 1885,33 кв.м.
Градоначальник также подчеркнул, что необходимо повысить качество и оперативность ремонтных работ.
- Контроль не ослабевать, - сказал Ялалов.
Ведется работа и по заявкам, поступившим на интерактивную карта ямочного ремонта.
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