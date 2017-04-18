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18 апреля 2017 г.

Мэр Уфы: к 2025 году город закроет все пробелы по дорогам

Мэр Уфы: к 2025 году город закроет все пробелы по дорогам

К 2020 году в Уфе  будет устранены все очаги аварийности. Еще через пять лет город закроет се проблемы по дорогам. Это заявление мэр Ирек Ялалов сделал на оперативном совещании в администрации города.

Сити-менеджер сообщил, что ремонт дорог в городе проходит с опережением срока. Блгоустроительные работы с использованием мелкозернистого асфальта проводятся в Ленинском районе на улицах Саляма, Деревенской переправы. 

- Ямочный ремонт- это вынужденная мера, используемая в сезон весенней распутицы, чтобы автомобилисты не гробили свои автомобили, - пояснил мэр. 

С начала сезона ямочного ремонта уложено 313 тонн асфальта, отремонтировано – 1885,33 кв.м. 

Градоначальник также подчеркнул, что необходимо повысить качество и оперативность ремонтных работ.

- Контроль не ослабевать, - сказал Ялалов.

Ведется работа  и по заявкам, поступившим на интерактивную карта ямочного ремонта. 

Светлана Куликова
Теги: Уфа, Ирек Ялалов, дороги, ремонт дорог
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