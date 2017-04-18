Мэр Уфы: к 2025 году город закроет все пробелы по дорогам

18 апреля 2017 г.

К 2020 году в Уфе будет устранены все очаги аварийности. Еще через пять лет город закроет се проблемы по дорогам. Это заявление мэр Ирек Ялалов сделал на оперативном совещании в администрации города.

Сити-менеджер сообщил, что ремонт дорог в городе проходит с опережением срока. Блгоустроительные работы с использованием мелкозернистого асфальта проводятся в Ленинском районе на улицах Саляма, Деревенской переправы.

- Ямочный ремонт- это вынужденная мера, используемая в сезон весенней распутицы, чтобы автомобилисты не гробили свои автомобили, - пояснил мэр.

С начала сезона ямочного ремонта уложено 313 тонн асфальта, отремонтировано – 1885,33 кв.м.

Градоначальник также подчеркнул, что необходимо повысить качество и оперативность ремонтных работ.

- Контроль не ослабевать, - сказал Ялалов.

Ведется работа и по заявкам, поступившим на интерактивную карта ямочного ремонта.