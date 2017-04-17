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17 апреля 2017 г.

Умелец из Стерлитамака потратил 300 кг металлолома на необычный арт-объект

Умелец из Стерлитамака потратил 300 кг металлолома на необычный арт-объект

На одной из главных улиц Стерлитамака 1 мая откроют новый арт-объект - ретро-пожарную машину. Такой подарок городу сделает художник по металлу – Александр Замесин. Открытие этого объекта будет посвящено юбилейной дате - 90-летию организации пожарной охраны России. 

 Александр Замесин – художник по металлу, живущий в Стерлитамаке. Его творения – арт-объекты украшают главные улицы и парки города уже не первый год. Художника привлекает создание только масштабных архитектурных объектов, будь то железный трансформер, мостик влюбленных, робот, карета или новый объект - кованая ретро-пожарная машина.

Александр реализует свои детские мечты. Не имея художественного образования, он создает уникальные архитектурные объекты из груды ненужного металлолома. Такой стиль создания арт-объектов носит название стимпанк.

 - Это реинкарнация старых изделий для меня, если философски смотреть на эти вещи, - делится автор. 

Новый арт-объект - пожарную ретро-машину Александр собрал в течение месяца. Весь металлолом он закупал. Общий вес ретро-пожарной машины составил 300 кг. 

- Все зависит от творческого подхода художника, за один присест машину не собрать, детали собираются потихоньку, - отмечает автор арт-объекта. 

- Был заказ от Администрации города, они попросили сделать что-то оригинальное для юбилея создания пожарной охраны России. Но я сам их сам спровоцировал на то, что у нас стоит одна машина у пожарной части города, а  для популяризации и пропаганды такой службы нужна ретро-пожарная машина для детей. Чтобы показать истоки возникновения движения огнеборцев, - рассказал proural Александр Замесин. 

Автор  не стремится в точности передать сходство с оригиналом объекта, главное для него – придумать необычный эскиз, хотя он и не повторит оригинал, потому что арт-объект собирается из разных деталей. Архитектурный объект будет располагаться по улице Коммунистическая на аллее транспорта, где есть и игровые площадки для детей. Торжественное открытие ретро-пожарной машины состоится 1 мая.

Алина Нураева
Теги: Пожарная машина, Стерлитамак, Умелец из Стерлитамака, Александр Замесин
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