Дороги дороги: на ремонт 6 участков уфимских дорог выделят больше 533 миллионов рублей

17 апреля 2017 г.

Администрация Уфы назначила на 15 мая шесть аукционов на отбор подрядчиков ремонта шести участков улиц в городе, следует из информации на официальном сайте госзакупок. Всего на эти цели выделят 533,13 миллиона рублей.

Большая часть средств - 157,52 миллиона рублей пойдет на ремонт проспекта Салавата Юлаева (от ул. Мингажева до ул.Малая Шелководная), 100 миллионов потратят на ремонт ул.Трамвайной (от проспекта Октября до Индустриального шоссе), 89,08 миллионов направят на ремонт ул.Интернациональной (от ул.Тоннельной до ул.Вологодской).

На ремонт дорог на ул.Цюрупы (от ул.Краснодонской до ул.Заки Валиди) будут выделены 67,74 миллиона рублей, на ул. Первомайской (от ул.Александра Невского до ул.Машиностроителей) - 59,4 миллиона, а также 59,35 миллиона – на ремонт ул.Сипайловской (от проспекта Салавата Юлаева до ул.Маршала Жукова).

В число запланируемых работ входит замена асфальтового покрытия, нанесение разметки, установка дорожных знаков и т.д.