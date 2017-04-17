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17 апреля 2017 г.

Дороги дороги: на ремонт 6 участков уфимских дорог выделят больше 533 миллионов рублей

Дороги дороги: на ремонт 6 участков уфимских дорог выделят больше 533 миллионов рублей

Администрация Уфы назначила на 15 мая шесть аукционов на отбор подрядчиков ремонта шести участков улиц в городе, следует из информации на официальном сайте госзакупок. Всего на эти цели выделят 533,13 миллиона рублей.

Большая часть средств - 157,52 миллиона рублей пойдет на ремонт проспекта Салавата Юлаева (от ул. Мингажева до ул.Малая Шелководная), 100 миллионов потратят на ремонт ул.Трамвайной (от проспекта Октября до Индустриального шоссе), 89,08 миллионов направят на ремонт ул.Интернациональной (от ул.Тоннельной до ул.Вологодской).

На ремонт дорог на ул.Цюрупы (от ул.Краснодонской до ул.Заки Валиди) будут выделены 67,74 миллиона рублей, на ул. Первомайской (от ул.Александра Невского до ул.Машиностроителей) - 59,4 миллиона, а также 59,35 миллиона – на ремонт ул.Сипайловской (от проспекта Салавата Юлаева до ул.Маршала Жукова).

В число запланируемых работ входит замена асфальтового покрытия, нанесение разметки, установка дорожных знаков и т.д.

Теги: ремонт дорог в Уфе, какие дороги отремонтируют, аукцион
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