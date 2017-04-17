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17 апреля 2017 г.

В Башкирии на бывшего руководителя ветеринарной станции завели уголовное дело

В Башкирии на бывшего руководителя ветеринарной станции завели уголовное дело

Октябрьский районный суд г. Уфы приговорил бывшего начальника Уфимской городской ветеринарной станции Мавлижана Сунаргулова к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

61-летний мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст.291.2 УК РФ (получение взятки, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей), сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Суд установил, что с января по июнь 2016 года Сунаргулов, лично систематически получал от заведующих лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы взятки за общее покровительство, попустительство по службе и непривлечение к дисциплинарной ответственности за те или иные проступки.

Также мужчину лишили права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.

Теги: ветеринарная станция, взятки, штраф
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