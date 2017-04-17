«Уфаводоканал» не будет принимать претензии за ущерб от потопов

17 апреля 2017 г.

С приближением паводкового периода риск переполнения уличных и дворовых систем водоотведения становится все выше.

«Уфаводоканал» напоминает владельцам предприятий и организаций, имеющих подвальные помещения о том, что необходимо убрать товарно-материальные ценности, чтобы исключить возможность их порчи. Также следует отключить имеющиеся в указанных помещениях санитарно-технические приборы и оборудование, проверить и обеспечить исправность и герметичность канализационных выпусков, установить круглосуточный контроль за техническим состоянием помещений.

- В случае невыполнения абонентами указанных мероприятий претензии за нанесенный ущерб от затопления предприятием «Уфаводоканал» приниматься не будут, - сообщают в пресс-центре организации.