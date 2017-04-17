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17 апреля 2017 г.

Звезда «Дома-2» приглашает жителей Башкирии принять участие в Сибайском полумарафоне

Звезда «Дома-2» приглашает жителей Башкирии принять участие в Сибайском полумарафоне

Звезда «Дома-2» Екатерина Колесниченко пригласила жителей Башкирии поучаствовать в "Аструм Сибайском полумарафоне", который пройдет 23 апреля в столице башкирского Зауралья. 

 

 

Теги: Сибай, полумарафон, Зауралье, спорт, Екатерина Колесниченко
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