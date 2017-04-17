Крупнейший проект по строительству доступного жилья в Уфимском районе фактически заморожен

17 апреля 2017 г.

В редакции Proural оказалось коллективное письмо дольщиков ЖК «Миловский парк». Все они являются участниками долевого строительства 10 квартала. Сотни людей уже больше двух лет не могут въехать в собственное жилье. Чиновники, застройщик и покупатели квартир оказались в тупиковой ситуации.

Коллективное обращение дольщиков

– Существует ряд объективных фактов, указывающих, по мнению дольщиков, на факты нецелевого использования денежных средств застройщиком, – сообщается в письме.

ЖК «Миловский парк» – амбициозный проект по реализации крупного поселка с доступным жильем в уфимском районе, которым занимается строительная компания ООО «КилСтройИнвест».

По словам дольщиков жилого комплекса, застройщиком частично или полностью проданы квартиры в 5, 8, 9, 11, 4, 3, 13 и 14 кварталах, в общей сложности это 30 многоквартирных домов. Счет дольщиков идет уже не на сотни, а на тысячи.

– Таким образом, сумма, собранная застройщиком, однозначно заведомо перекрывает все затраты на строительство одного квартала. Однако стройка практически не идет. Из всех строящихся на сегодняшний день кварталов – 10 должен был сдаваться первым. Но даже его застройщик не в состоянии достроить вовремя. По другим кварталам ситуация гораздо плачевнее, – сообщается в письме.

Дольщики также рассказали корреспонденту proural, что на стройке рабочим задерживают зарплату из-за того, что у строительной компании нет денег. Мало того, даже те люди, у которых на руках есть судебное решение о выплате им неустойки, не могут получить ни копейки.

– Ни на одном из счетов застройщика в банках «Сбербанк» и «Ак Барс» нет денежных средств. Соответственно возникает вопрос – если застройщик собрал значительные денежные средства, на них было построено заведомо небольшое количество домов и денежных средств на счетах застройщика нет, то где они? Компания при планировании нового района могла ошибиться с финансовыми расчетами на несколько процентов, пусть даже на десять. Но не в несколько раз же. Поэтому возникает подозрение, что деньги были истрачены не по назначению, – пишет в обращении инициативная группа дольщиков, - вот мы, дольщики, отдали деньги застройщику, договор у них с КилСтройИнвестом (КСИ), и именно от застройщика они ждут и имеют полное право требовать результата. Отношения КСИ с подрядчиками — это отношения КСИ с подрядчиками. Дольщикам все равно, кто там и кому чего должен — пусть застройщик сам разбирается с теми организациями, с которыми он заключил контракт. Это бизнес и тут надо взвешивать риски.

Застройщик о ситуации вокруг строительства ЖК «Миловский парк»

Корреспондент редакции proural несколько раз пытался дозвониться до компании «КилСтройИнвест» и выяснить, с чем связана задержка строительства. Однако телефонную трубку сначала никто не брал, а когда дозвониться все же удалось, записали данные и сказали, что сотрудник перезвонит, но звонка так и не последовало. Коллегам с уфимского телеканала РБК – Уфа повезло больше, им удалось получить письмо от строительной компании, в котором застройщик приводит сразу несколько причин задержки строительства.

В 2015 году застройщик заключил договор страхования своей ответственности с ООО «Страховая Инвестиционная Компания», но в марте 2016 года Центральный Банк РФ отозвал лицензию у страховщиков.

– Назначенная ЦБ РФ временная администрация страховой компании, бездействуя, свои обязанности, возложенные на нее регулятором, не выполнила. Об отзыве лицензии у страховщика застройщик узнал только в связи с вынесением прокуратурой Уфимского района соответствующего представления об устранении нарушений требований законодательства, – сообщается в письме от ООО «КилСтройИнвест».

Далее строительная компания рассказывает, что ей пришлось потратить 10 миллионов на новую страховку.

Еще одной возможной причиной задержки, согласно письму, стало сооружение инженерной инфраструктуры – застройщик провел газ, воду и электричество.

На третьем месте оказалась убыточная для застройщика программа «Жилье для российской семьи», согласно которой квартиры в 11 и 4 кварталах продавались по 33 тысячи рублей за кв. метр, а государство взамен должно было выкупить объекты инженерно-технического обеспечения по 4 тысячи рублей в расчете на 1 кв.м общей площади жилья подлежащего строительству в рамках программы.

И на четвертом месте виновниками приостановки части строительства оказались нерадивые поставщики, а именно ООО «Уфимский завод каркасного домостроения». Согласно письму, заводом-изготовителем весной 2016 года было осуществлено резкое и существенное увеличение отпускных цен на свою продукцию, и из-за этого практически остановилось строительство 11 квартала, а дальше самое интересное.

- На сегодняшний день предпринимаются все меры для замены производителя данных изделий. В целях минимизации стоимости доставки рассматриваются ближайшие к республике регионы, ведутся переговоры с производителями из Татарстана и Челябинской области, – пишет застройщик.

Весной 2016 года компания отказалась от компонентов уфимского завода и целый год рассматривает варианты, ведет переговоры о доставке строительных материалов из соседних областей.

В конце своего письма ООО «КилСтройИнвест» сообщает, что разрешением на строительство установлен срок возведения квартала №11 ЖК «Миловский парк» до 31.12.2017. Проектной декларацией также предусмотрен срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию до 31.12.2017.

– Возобновление активных темпов строительства планируется на второй квартал 2017 года, –сообщается в письме.

Мнение чиновников

Редакция proural обратилась за комментарием в администрацию Уфимского района, чтобы выяснить, что делается для помощи дольщикам, как исправляется ситуация. Однако внятного ответа получить не удалось.

Зато в Госкомитете РБ по строительству и архитектуре люди оказались более компетентны в вопросе по ЖК «Миловский парк. Заместитель председателя Его Родин рассказал, что в феврале марте 2017 года ими была организована выездная проверка по исполнению 2014 федерального закона.

- Наша проверка была направлена на целевое использование средств дольщиков. Мы посмотрели отчётность застройщика и графики работы.

Как такового нецелевого использования денежных средств от дольщиков не было обнаружено. Однако, учитывая, что большая часть средств, которые собрал застройщик, шли через генподрядную организацию и были именно туда направлены, мы не можем провести окончательную проверку и до конца проверить, действительно ли эти средства ушли туда, куда нужно. В соответствии с 214 федеральным законом «О долевом участии» мы — Госстрой - уполномоченный орган, проверяем только самого застройщика. А его контрагентов и дальнейшие расчеты мы проверить не можем, - отметил заместитель председателя Госстроя РБ Егор Родин.

Мнение специалиста

- В рамках проекта «Народный контроль» мы планируем публично разобрать эту ситуацию. На данный момент я могу сказать, что исходя из того анализа, который у нас есть, застройщик не правильно общался с дольщиками. Последние, в свою очередь сами загнали ситуацию в тупик тем, что начали активно педалировать историю со строительством и рассказывать всем как тут все плохо. Это привело к оттоку покупателей и, соответственно, как только средства перестали поступать, все строительство заморозилось. Сейчас дольщики может и рады были бы тому, чтобы строительство продолжилось. Но сейчас скандал вышел уже на такой уровень, что новые покупатели боятся там что-либо приобретать, - озвучил свое мнение по строительству Директор фонда городских проектов Уфы Владимир Барабаш.

Мнение юриста

Профессиональные юристы советуют дольщикам объединиться. Чтобы действовать сообща. Только так можно добиться результата.

- Я рекомендую дольщикам обязательно объединиться, нанять хорошего юриста и пока не поздно начать правильные юридические действия. Прежде всего, необходимо провести анализ финансово-хозяйственной деятельности и выяснить причины, по которым застройщик не может продолжать стройку. Они могут быть как объективными, так и субъективными, например преступное злоупотребление деньгами людей.

Возможно, придется ставить вопрос о банкротстве застройщика.

Почему такие вопросы не решаются обычно? Люди не могут объединиться в одну силу, провести нормальный юридический анализ и составить грамотный план действий, а начинают каждый сам за себя – это недопустимо и ни к чему не приведет.

То, что Госстрой его проверял – это еще ничего не значит. Понятно, что по бумагам у них всегда все нормально. Нужно проверять природу всех этих взаимоотношений, обоснованность перечислений генподрядчику, выполнение им прописанных работ и только тогда нужно решать в каком направлении двигаться, - прокомментировал ситуацию специально для proural адвокат Виталий Буркин.