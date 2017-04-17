Самые значимые события в Башкирии за первую половину апреля

17 апреля 2017 г.

Политолог Дмитрий Казанцев специально для proural подчеркнул самые интересные события в жизни Башкирии за первую половину апреля.

Главным информационным событием первой половины месяца стал «Разговор с Главой Башкортостана» Рустэмом Хамитовым, прошедший в формате прямого эфира. Мероприятие транслировали республиканские и федеральные СМИ, а вопросы, адресованные руководителю региона касались практически всех сфер жизни: ЖКХ, дорог и строительства – 37 %; здравоохранения и социальной защиты – 23 %; экономики – 17 %; образования, культуры и спорта -9 %; экологии и благоустройства - 5%. Оставшиеся 9 % были частного характера. Такая диалоговая площадка реализуется в республике уже на протяжении семи лет, при этом с 6 апреля стартовал сбор вопросов главе региона, которых в итоге поступило свыше 10 тысяч со всей Башкирии.

В региональных отделениях политических партий произошли ряд значимых мероприятий, среди которых: единороссы Башкирии оказались в числе лидеров по реализуемым партийным проектам среди региональных отделений страны. Кроме того, республика одна из передовиков по количеству федеральных проектов, об этом заявила заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина на обучающем семинаре-совещании в Москве. В начале 2017 года был дан старт новым проектам «Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов», «Местный Дом культуры», а всего сегодня партийцами в масштабах региона реализуется 23 проекта.

Представители оппозиционных парламентских партий в республике также проявили активность. Так Башкирский Реском «КПРФ» посетила Китайская делегация, на встрече с которой приняли участие первые секретари и сотрудники районных отделений коммунистов Уфы, рассказавшие гостям о становлении и планах республиканской партийной организации. А руководитель отделения партии «Справедливая Россия» Юрий Игнатьев в ходе встречи с представителями политических партий рассказал о реализации партийного проекта «ЭкоСРеда» на территории Башкортостана.

Трагическим событием, объединившим не только жителей республики, но и всей страны стал митинг солидарности против терроризма. Многотысячное мероприятие перед уфимским Конгресс-холлом было организовано Ассамблеей народов Башкортостана и прошло в знак солидарности с родными и близкими погибших во время теракта в Санкт-Петербурге.

В республиканской столице перед городским Дворцом спорта представители десяти спортивных федераций Башкирии стали организаторами митинга за увеличение финансирования детского спорта. Интересным нюансом стало участие в мероприятии министра молодежной политики и спорта республики Андрея Иванюты, который был замечен журналистами. Также гражданская активность проявилась и в публичных слушаниях по застройке столичного микрорайона Инорс, в которых приняло участие порядка 100 жителей уфимского мегаполиса. Общественное мероприятие прошло в местной администрации Калининского района Уфы, на котором собравшиеся горожане озвучили сотрудникам мэрии ряд предложений, касающихся проекта жилищного квартала.

В экономической сфере Башкирии стоит отметить, что республиканское правительство рассчитывает получить от компании «Башнефть» более 3 миллиардов рублей дивидендов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Башкирии Евгений Гурьев. В собственности республики на сегодняшний день 25 % акций нефтяной компании, а основной пакет 69,3% принадлежит государственной корпорации «Роснефть».

Важной новостью развития региональной инфраструктуры стала публикация о планах отремонтировать 1000 км дорог в 2017 году. В этот перечень вошли региональные, межмуниципальные и местные дороги, сообщили в республиканском Госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству. В том числе в текущем году планируется завершить ремонтные работы на участках протяженностью 442 км дорог регионального, межмуниципального значения и 468 км местных дорог.

Главным экстрафактором республиканской повестки в первую половину апреля стало сообщение директора ФСБ о предотвращении теракта в Уфе. На заседании Национального антитеррористического комитета глава федеральной спецслужбы Александр Бортников в числе городов, в которых в 2016 году были предотвращены теракты с участием выходцев из стран СНГ назвал и столицу Башкирии. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Среди произошедших кадровых изменений необходимо отметить начало процедуры формирования нового состава Центризбиркома республики. Как сообщается на сайте главы Башкирии новый состав избирается в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии региона. В соответствии с действующим законодательством о выборах в ЦИК войдут 12 членов с правом решающего голоса, предложения по кандидатурам будут приняты руководителем региона и республиканским парламентом в течение 30 дней.

Еще одной кадровой новостью стало избрание нового главы Балтачевского района. Теперь до 2020 года руководителем муниципальной администрации будет Ильгиз Субушев, решение о его назначении единогласно приняли депутаты районного Совета. Ильгизу Субушеву 42 года, до назначения на пост он работал директором ООО «Балтачевский сортоиспытательный участок».

Политолог Дмитрий Казанцев

- Прямая линия с главой республики Рустэмом Хамитовым стала информационным поводом №1 как для официальных республиканских СМИ, так и медиа ресурсов федерального и местного значения. В ответах первого лица региона превалировали мобилизационная риторика и четкие посылы руководству уфимской мэрией. Работа мэрии Уфы была оценена в негативном ключе, что являлось своеобразным сигналом на равноудалённость от бизнес интересантов и привлечения финансовых средств в местные бюджеты муниципальным чиновникам республики.

Говоря о развитии республиканского топливно-энергетического комплекса, необходимо отметить, что сама «Роснефть» после всех переговоров в конце прошлого года заявила о плюсах для себя в выходе в новые регионы производства и поставок нефти и нефтепродуктов, в увеличении объема добычи жидких углеводородов на 10% и объема нефтепереработки на 20%. Объемы выплаченных нефтяным гигантом дивидендов на социальные и спортивные нужды республики сохраняются уже много лет. При этом до сегодняшнего дня вопросы пролонгации всех взятых на себя обязательств со стороны компании «Башнефть» руководством «Роснефти» под сомнение не ставились, а подписанное 25 января 2017 года соглашение между регионом и российской нефтяной компанией поставило как заявляли обе стороны переговоров такое сотрудничество на качественно новый уровень.

Террористические угрозы, безусловно, заставляют задуматься о необходимости укрепления национальной безопасности.

Игорь Платонов