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17 апреля 2017 г.

Два района Уфы 18 апреля останутся без воды

Два района Уфы 18 апреля останутся без воды

«Уфаводоканал» опубликовал список уфимских улиц, водоснабжение на которых будет приостановлено из-за работ по замене труб, пожарных гидрантов и арматуры.

В Калининском районе с 10.00 до 20.00 отключат холодную воду в домах по адресам:

  • ул. Транспортная 26, 26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5;
  • ул. Мушникова 2, 2/1, 4, 10;
  • ул. Транспортная 28/3;  ул. Транспортная 28/4;
  • ул. Транспортная (Магазин ООО «Эльвира»);
  • ул. Мушникова  10 к.1.

В Орджоникидзевском районе с 12.00 до 17.00 воды не будет на:

  • ул. Борисоглебская 18/1, 20/1, 22/1;
  • ул. Кремлевская 46, 48, 50;
  • ул. Пекинская 25а, 33/1;
  • ул. Борисоглебская 24/1.
Теги: отключение воды в Уфе, ремонтные работы
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