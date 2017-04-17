Два района Уфы 18 апреля останутся без воды

17 апреля 2017 г.

«Уфаводоканал» опубликовал список уфимских улиц, водоснабжение на которых будет приостановлено из-за работ по замене труб, пожарных гидрантов и арматуры.

В Калининском районе с 10.00 до 20.00 отключат холодную воду в домах по адресам:

ул. Транспортная 26, 26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5;

ул. Мушникова 2, 2/1, 4, 10;

ул. Транспортная 28/3; ул. Транспортная 28/4;

ул. Транспортная (Магазин ООО «Эльвира»);

ул. Мушникова 10 к.1.

В Орджоникидзевском районе с 12.00 до 17.00 воды не будет на: