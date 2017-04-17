На портале госуслуг в Башкирии можно будет заказать паспорт с большой скидкой

17 апреля 2017 г.

На официальном портале государственных услуг активирована опция получения заграничных и общегражданских паспортов со скидкой. Об этом рассказали в министерстве связи и массовых коммуникаций.

Как полагают эксперты, такое нововведение должно простимулировать россиян пользоваться электронными услугами портала. Отметим, что с 11 апреля 2017 года можно самостоятельно оплатить госпошлину за услуги «Выдача паспорта гражданина РФ», «Выдача загранпаспорта нового поколения» и «Выдача загранпаспорта старого поколения».

К 2018 году общее число граждан, получающих государственные услуги, достигнет 70 процентов, прогнозирует директор департамента развития электронного правительства минкомсвязи Владимир Авербах.

- Электронные услуги - это выигрыш и для гражданина, и для государства. Это оперативность, снижение расходов, минимум ошибок, - подчеркнул он.

На 30% Минкомсвязь совместно с МВД предлагают сократить размер государственной пошлины. В этом случае можно сэкономить, если подать заявление и оплатить государственную пошлину через портал госуслуг. В Налоговом кодексе предусмотрена такая возможность.

Подобная скидка будет действовать для государственных услуг «Выдача паспорта гражданина РФ», «Выдача загранпаспорта нового поколения» и «Выдача загранпаспорта старого поколения».