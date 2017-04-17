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17 апреля 2017 г.

Житель Башкирии получит 500 тысяч рублей за год лишения свободы

Житель Башкирии получит 500 тысяч рублей за год лишения свободы

Минфин РФ выплатит компенсацию морального вреда в связи с незаконным уголовным преследованием в размере 500 тысяч рублей жителю Сибая. Такое решение было вынесено Сибайским городским судом, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Мужчину обвиняли в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Больше года он находился под стражей, но по итогам уголовного дела был оправдан. Судом было установлено, что мужчина действовал в условиях необходимой обороны. В настоящий момент оправданный находится на свободе.

Екатерина Старостина
Теги: преступление, арест, Сибай, моральный вред
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