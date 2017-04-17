Погода в Башкирии: мокрый снег, гроза

17 апреля 2017 г.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Башкирии.

В дневные часы в северо-западных районах республики пройдет умеренный дождь, гроза. Местами небольшой дождь, ночью ожидается дождь со снегом. Ветер юго-западный умеренный, возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью -3,+2°, при прояснениях до -8°. Днем воздух прогреется до +9,+14°.

В Уфе возможен дождь со снегом. Днем будет тепло, +13 °C. Ночью столбик термометра достигнет 0 °C. Влажность воздуха 41%. Западный ветер будет дуть со скоростью 3–5 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст. Удачного Вам дня!