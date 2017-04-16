Участница телепроекта "Дом 2" примет участие в Сибайском полумафоне

16 апреля 2017 г.

Участница телепроекта «Дом 2» Екатерина Колесниченко примет участие в "Аструм Сибайском полумарафоне", который пройдет 23 апреля в столице башкирского Зауралья. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Организаторы надеются увидеть на старте более 500 участников. Все, кто прошел регистрацию, на финише получат медаль, выполненную в форме Сибайского карьера, и смс-оповещение, которое расскажет о времени, за которое была преодолена дистанция. В этом году легкоатлетам предложено три дистанции - 2, 10 и 21 км.

Регистрация на полумарафон продолжается на сайте. Участие платное.



