Ход круассаном: как в Уфе создать популярную булочную за три года

16 апреля 2017 г.

Уфимская семья сделала ставку на свободную нишу изысканных французских десертов и не прогадала. Их бизнес оказался успешным.

Как заработать на французских сладостях

Супруги Ольга Попова и Эдуард Ганеев три года назад открыли в Уфе французскую булочную "Maxime". Ароматные бисквиты, круассаны, разноцветные макаруны, тарты, киши приносят стабильный доход. В день заведение посещают около 300 человек. Средний чек 250-300 рублей. Зарабатывает семья и на поставках традиционных сладостей и хлеба для ресторанов и гостиниц.

Идея заняться производством необычных сладостей появилась у Ольги после возвращения из Франции, где она живет уже на протяжении 20 лет.

- Проучившись три года в БГУ на кафедре иностранных языков, решила продолжить свое обучение во Франции. Поступила в Сорбонну, получила диплом. По специальности я филолог-экономист. Помимо этого, я обучалась в аспирантуре по профилю «маркетинг и развитие брендов». Приезжая в Уфу, я стала чувствовать, что мне не хватает французского хлеба, багета, круассанов. Подумав, мы решили с мужем открыть булочную в Уфе, - поделилась своими воспоминаниями Ольга.

Все изделия готовятся строго по французской технологии. Муку привозят из Франции. У местных и российских поставщиков Ольга покупает в основном масло и молоко, сливки высокой жирности, свежие яйца.

-На изготовление хлеба уходит 36-40 часов. Мы сами делаем закваску, выдерживаем все замесы, тесту даем немного отдохнуть и уже после этого отправляем его в печь. Ассортимент нашей булочной разнообразный -100 видов сладостей. Раз в полгода привозим технолога из Франции. Он обучает местных пекарей, делится с ними новыми рецептами, - пояснила она.

Булочная расположена в старой части Уфы - на улице Коммунистистической, 33. Помещение разделено на четыре зоны — склад, кондитерский и пекарный цеха, точка продаж и место, где можно перекусить.

Оборудование сделано специально на заказ во Франции: печь для выпечки, специальная машина для раскатывания теста, тестомес и формовочные машины. Сейчас в булочной работают около 10 сотрудников.

Как призналась Ольга, она сама может замесить тесто и испечь вкусный десерь.

- В числе клиентов - работающие поблизости офисные сотрудники, студенты и просто проходящие мимо жители и гости Уфы. Хорошая выручка поступает с корпоративных заказов. Поставляем продукцию в рестораны и гостиницы., - пояснила Ольга.

Стоимость пирожных, изготовленных по французской рецептуре, ненамного выше средней по Уфе.

Бриошь, улитка, круассаны продаются от 80–120 руб., макарон — по 60 руб. за штучку, цены на пирожные стартуют от 100 руб. Тарт ореховый обойдется 190 руб., а булочка с абрикосом - в 80 рублей.

Местный рынок небольших кондитерских в Уфе заполнен в основном традиционными пирожными, маффинами и капкейками. Сделав ставку на изысканные французские десерты, Ольга и Эдуард не только не прогадали, а оказались в плюсе.