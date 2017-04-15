Много шума и машин: Уфа глазами голландского юриста

15 апреля 2017 г.

Юрист Рене Монхемиус живет в голландском городе Арнем, но на протяжении последних двух лет мужчина периодически прилетает в столицу Башкирии. Визиты в Уфу - пока единственный способ увидеться с женой Светланой. Через некоторое время она собирается переехать к мужу, но в данный момент родину покинуть не может.

Журналист proural встретился с супругами Монхемиус и узнал, какие впечатления сложились у голландца о башкирском городе, его жителях и насколько сильно отличаются две страны.

За пару лет Рене уже привык к поездкам в Уфу, поэтому отвечая на вопрос о впечатлениях, вспоминает первые визиты в столицу.

- Первое впечатление о городе - слишком много шума, много машин. Конечно, приезжая из страны, дороги которой считаются одними из лучших, сравниваешь. Возникает мысль, что в Уфе дороги могли бы быть и получше. Рене также не понимает, почему на многих участках отсутствуют стоки, - переводит слова супруга Светлана.

Многие местные жители поначалу казались Монхемиусу корейцами и китайцами. К слову, голландцу очень нравится китайская кухня и то, что привычных для европейца китайских ресторанчиков в столице Башкирии нет, даже немного расстроило.

Несмотря на то, что Рене не говорит по-русски, находить новых друзей и распознавать соотечественников среди людей в городе мужчине не составляет особого труда. По мнению супруги, Монхемиус чрезвычайно общительный человек, и это, наверное, отличительная черта многих голландцев.

Больше всего поразило иностранного гостя то, что слишком много свободы дается автомобилистам. Во время первых визитов в Уфу у Рене было желание самому сесть за руль и поездить по городу, но увидев положение дел на уфимских дорогах, идею эту оставил. В Нидерландах, кстати, автомобилей гораздо меньше. Это объясняется не столько меньшим количеством жителей, сколько высокой стоимостью парковки. По словам Монхемиуса, многие предпочитают пользоваться общественным транспортом или круглый год ездят на велосипедах.

Удивило Рене и то, что в городе много старых жилых зданий, не считающихся исторической ценностью.

- В Нидерландах дома, возраст которых составляет больше 40 лет сносят, чтобы построить новые, даже если прежние находятся в неплохом состоянии. 50% населения снимают жилье. Только квартиры и дома в аренду семьям дает не частник, а государство, - передает Светлана слова мужа.

Рене, возможно, мог бы переехать в Россию. По его мнению, несмотря на другой ритм жизни и уровень загрязненности, в нашей стране намного меньше правил. В Нидерландах больше ограничений. К примеру, открыть свое дело можно только после того, как пройдешь соответствующее обучение и получишь документы, подтверждающие это. Получается, человеку с одним образованием, решившему заняться предпринимательством, необходимо обязательно получить дополнительное образование. Попасть на прием к врачу можно только, получив направление от домашнего доктора. Необходимый документ можно получить в первые же дни после обращения, но кому-то приходится ждать неделями.

Если говорить о приятных впечатлениях, то очень понравились голландцу Парк культуры и отдыха им. С.Юлаева, который расположен на берегу Белой, а также старый район города - улица Карла Маркса. А еще Рене нравится ходить в кафе "Эсперанто" на улице Пархоменко.

- В Арнеме на площадях находится очень много маленьких кафе. Это вообще традиционно для европейских городов - наличие множества маленьких кафе, куда люди приходят, бесконечно пьют кофе и общаются. У Рене есть такая привычка - заходить сюда по утрам и пить кофе, поэтому он очень рад, что поблизости открылось такое кафе, - говорит Светлана.