В Уфе перекроют ряд улиц из-за пасхальных мероприятий

14 апреля 2017 г.

В Уфе в связи с проведением пасхальных мероприятий будет ограничено движение транспорта. Изменения будут действовать с 20.00 15 апреля до 7.00 16 апреля. Об этом информирует пресс-служба уфимской мэрии.

Проезд будет закрыт на следующих участках:

ул. Дюртюлинская (от ул. Новороссийской)

ул. Ферина (от бульвара Баландина до ул. Глинки)

съезд к Никольскому храму от ул. Касимовской

ул. Бехтерева (от ул. Менделеева до ул. Пирогова)

ул. Айская, Кирова, Крестьянская, Ветошникова в районе храма

ул. Посадская (от ул. Мингажева до ул. Коммунистической)

ул. Октябрьской революции (от дома № 48 до дома № 34)

ул. Новомостовая (от ул. Пушкина до ул. Октябрьской революции)

ул. Архитектурная (от ул. Маяковского до ул. Победы), проезд от ул. Калинина до ул. Архитектурной, ул. Маяковского (от ул. Архитектурной до ул. Калинина)

ул. Кемеровская (от дома № 79 до дома № 87)

бульвар Саид-Галеева (от ул. Комсомольской до кинотеатра «Искра»), ул. Рехмукова от ул. Комсомольской

- участок от ул. Б. Бикбая до ул. Ю. Гагарина.

Администрация города приносит извинения за возможные неудобства и просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.