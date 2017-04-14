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14 апреля 2017 г.

За происходящим в коридоре уфимского полка ГИБДД будет следить камера наблюдения

За происходящим в коридоре уфимского полка ГИБДД будет следить камера наблюдения

На первом этаже полка ДПС в Уфе установили видеокамеры. Они будут фиксировать все, что происходит в учреждении, а изображение будет транслироваться в кабинет начальника ГИБДД по РБ Динара Гильмутдинова и дежурную часть республиканского управления.

Поставить камеры в коридоре полка было решено после обращений водителей, которые жаловались на огромные очереди и медлительность сотрудников.

Динар Гильмутдинов сообщил о том, что теперь может наблюдать процесс приема граждан по обращениям по фактам ДТП.

- Работа по уменьшению очередей и времени ожидания продолжается. Желаю всем нам безопасных дорог, – написал он в своем Instagram.

скрин c видео Динара Гильмутдинова
Теги: Динар Гильмутдинов, ДПС, ГИБДД
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