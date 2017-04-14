За происходящим в коридоре уфимского полка ГИБДД будет следить камера наблюдения

14 апреля 2017 г.

На первом этаже полка ДПС в Уфе установили видеокамеры. Они будут фиксировать все, что происходит в учреждении, а изображение будет транслироваться в кабинет начальника ГИБДД по РБ Динара Гильмутдинова и дежурную часть республиканского управления.

Поставить камеры в коридоре полка было решено после обращений водителей, которые жаловались на огромные очереди и медлительность сотрудников.

Динар Гильмутдинов сообщил о том, что теперь может наблюдать процесс приема граждан по обращениям по фактам ДТП.

- Работа по уменьшению очередей и времени ожидания продолжается. Желаю всем нам безопасных дорог, – написал он в своем Instagram.