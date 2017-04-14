КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|56,2945
|EUR
|59,7791
|GBP
|70,4413
курс ЦБ РФ на 15 апреля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+10°
вечер +8°, ночь 0°, утро +4°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
14 апреля 2017 г.
В Башкирии можно в досудебном порядке обжаловать отказ в постановке на кадастровый учет
Это стало возможным благодаря работе Апелляционной комиссии при управлении Росреестра по республике.
В башкирии заработала Апелляционная комиссия по обжалованию решений о приостановлении или отказе в кадастровом учете. В ее состав входят представители Росреестра и саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.
Подать заявление на обжалование можно в течение 30 дней с даты принятия решения о приостановлении кадастрового учета. Документы принимаются по адресу ул. Ленина, 70. Телефон для справок: 224-36-16.
Светлана Куликова
Материалы на эту тему:
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.