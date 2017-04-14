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14 апреля 2017 г.

В Башкирии можно в досудебном порядке обжаловать отказ в постановке на кадастровый учет

В Башкирии можно в досудебном порядке обжаловать отказ в постановке на кадастровый учет

Это стало возможным благодаря работе Апелляционной комиссии при управлении Росреестра по республике.

В башкирии заработала Апелляционная комиссия по обжалованию решений о приостановлении или отказе в кадастровом учете. В ее состав входят представители Росреестра и саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 

Подать заявление на обжалование можно в течение 30 дней с даты принятия решения о приостановлении кадастрового учета. Документы принимаются по адресу ул. Ленина, 70. Телефон для справок: 224-36-16.



Светлана Куликова
Теги: Росреестр, кадастровый учет, Башкирия
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