В выходные в Башкирии пройдут дожди

14 апреля 2017 г.

В субботу в республике ожидаются дожди, днем температура воздуха составит до 4-9 градусов тепла.

В воскресенье, по прогнозам синоптиков, в отдельных районах будет идти дождь со снегом. Столбик термометра днем поднимется до +1°С,+7°С, а ночью - до +1°С,+5°С.

По сообщению Управления МЧС по РБ, на отдельных участках автодорог прогнозируется ухудшение видимости в дожде до 500-1000 метров.

Зато уже в начале следующей недели погода начнет улучшаться.