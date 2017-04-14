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14 апреля 2017 г.
В выходные в Башкирии пройдут дожди
В субботу в республике ожидаются дожди, днем температура воздуха составит до 4-9 градусов тепла.
В воскресенье, по прогнозам синоптиков, в отдельных районах будет идти дождь со снегом. Столбик термометра днем поднимется до +1°С,+7°С, а ночью - до +1°С,+5°С.
По сообщению Управления МЧС по РБ, на отдельных участках автодорог прогнозируется ухудшение видимости в дожде до 500-1000 метров.
Зато уже в начале следующей недели погода начнет улучшаться.
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