В Башкирии тысячи людей с почечной недостаточностью встанут в «очередь смерти»

14 апреля 2017 г.

Тарифная комиссия Минздрава Башкирии внесла понижающий коэффициент в федеральный закон. После этого сумма, выделяемая государством на лечение больного почечной недостаточностью, уменьшилась с 29000 до 14600 рублей в месяц на человека. Специалисты утверждают, что это крайне мало, и в республику вернутся так называемые «очереди смерти».

В 2016 году была введена КСГ 41 – это клинико-статистическая группа, в которую входят пациенты со вторичным нарушением кальций-фосфорного обмена. В том же году фондом ОМС было выделено по 29 тысяч рублей в месяц на человека, страдающего почечной недостаточностью.

- Это была хорошая сумма для нас. Те, кому было необходимо лечение, получали его в полной мере непосредственно в диализных отделениях. Это препараты эпоитина, железа, кальция и дорогостоящее лекарство, регулирующее обмен кальция в организме, курс лечения которого стоит больше 14 тысяч рублей в месяц.

Спустя несколько месяцев сумму тарифа понизили до 24 тысяч рублей в месяц на человека. Однако и этой суммы нам хватало на лечение. Но чиновники видно решили, что мы слишком много себе позволяем и поэтому с начала 2017 года сумму снова урезали до 19 581,49 рублей в месяц на одного пациента, - рассказал proural президент БРО «НЕФРО-ЛИГА» Юрий Кандалов.

По словам Юрия, министр здравоохранения республики 4 раза приглашал его на прием, чтобы разъяснить ситуацию, но все время встречи откладывались.

Неожиданный подарок в новом году

В конце марта 2017 года в республике в очередной раз состоялось заседание тарифной комиссии Минздрава, которая внесла понижающий коэффициент. После этого сумма уменьшилась до 14 823,19 рублей в месяц на человека.

- Это очень плохо. Мы постепенно возвращаемся в 2012 год, когда люди умирали в очередях на диализ. Так и называли ее «очередь смерти». Диализных центров не было практически, на всех не хватало. Потом всеобщими усилиями на условиях государственно-частного партнерства в Башкирии друг за другом появился 31 диализный центр, и мы заняли ведущее место в Приволжском регионе. К нам на лечение стали ездить со всей России.

Сейчас получается, что пациент идет в поликлинику за жизненно важным дорогостоящим препаратом, который стоит 13-14 тысяч рублей, а там ему отвечают, что, мол, извините, вы лечитесь в дневном стационаре. А так как гемодиализ приравняли к дневному стационару и лекарственные препараты ему должны давать именно там, в отделении. На месте же говорят, что денег тоже нет, бюджет ограничен, по 14800 рублей на человека. Все, человек умирает, - сокрушается главный защитник больных с почечной недостаточностью в Башкирии.

Владельцы бизнеса боятся комментировать

Редакция proural обратилась к крупнейшим республиканским компаниям, владеющим на условиях государственно-частного партнерства сетью диализных центров в Башкирии. Однако никто из них комментарий по этому вопросу не предоставил. Только в частной беседе один из специалистов заявил, что спорить с Минздравом бесполезно.

- Есть решение тарифной комиссии, и мы его исполняем – это для нас как закон. Другое дело как его исполнять. Вот приведу вам простой пример. Для того чтобы построить хороший дом, нужны хорошие строительные материалы. Если их не будет, дом можно будет построить из чего угодно, но будет ли он хорошим? Сомневаюсь. Так же и с лекарствами, всегда можно удешевить и нам придется это сделать даже в ущерб качеству, отметил руководитель одного из диализных центов.

Разъяснения Минздрава Башкирии

В пресс-службе Министерства здравоохранения республики рассказали, что о ситуации им известно, и на данный момент предпринимаются все усилия для увеличения стоимости проведения лекарственной терапии у пациентов, получающих диализ.

– Стоимость проведения лекарственной терапии у пациентов, получающих диализ, по состоянию на 01.02.2017 составляла 19 581,49 рублей в месяц на одного пациента.

Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Башкортостан (протокол от 22.03.2017 № 68) в целях снижения сложившегося по итогам января-февраля 2017 года перерасхода финансового обеспечения базовой программы ОМС (по оценке Территориального фонда ОМС РБ ожидаемое превышение утвержденного финансирования составляет 111,1%) принято решение о применении в марте-апреле 2017 года понижающих коэффициентов к реестрам пролеченных больных.

В этом случае стоимость проведения лекарственной терапии у пациентов, получающих диализ, составила 14823,19 рублей .

В настоящее время Минздравом РБ проводятся мероприятия по увеличению стоимости проведения лекарственной терапии у пациентов, получающих диализ, - прояснили в пресс-службе министерства.