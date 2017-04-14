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14 апреля 2017 г.
В Башкирии сформируют единый событийный календарь
Он стане своего рода навигатором для туристов и организаторов мероприятий.
Госкомитет по туризму Башкирии приступает к формированию единого событийного календаря. В нем будет собрана информация о различных мероприятиях – выставки, концерты, фестивали. Данные могут предоставить организации, культурные и образовательные центры, event-агентства, учреждения. Календарь станет своего рода навигатором для туристов и организаторов мероприятий.
Информация принимается до 12 мая по адресу: Nurova.LF@bashkortostan.ru.
Светлана Куликова
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