В Башкирии сформируют единый событийный календарь

14 апреля 2017 г.

Он стане своего рода навигатором для туристов и организаторов мероприятий.

Госкомитет по туризму Башкирии приступает к формированию единого событийного календаря. В нем будет собрана информация о различных мероприятиях – выставки, концерты, фестивали. Данные могут предоставить организации, культурные и образовательные центры, event-агентства, учреждения. Календарь станет своего рода навигатором для туристов и организаторов мероприятий.

Информация принимается до 12 мая по адресу: Nurova.LF@bashkortostan.ru.