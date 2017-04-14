В Башкирии заблокируют сайты, торгующие алкоголем

14 апреля 2017 г.

В процессе мониторинга сети Интернет учалинской межрайонной прокуратурой были выявлены 5 сайтов с информацией о круглосуточной торговле алкоголем с доставкой на дом.

Объявления о реализации данной продукции сопровождались фотографиями и прайс-листами. Беспрепятственный доступ к данным ресурсам мог привести к покупке алкоголя несовершеннолетними и продаже контрафактной продукции, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры о признании размещенной в Интернете информации запрещенной к распространению и ограничении доступа к указанным 5 сайтам. После вступления судебного решения в законную силу материалы направят в Роскомнадзор с целью блокировки доступа к Интернет-ресурсам.