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14 апреля 2017 г.
В Башкирии заблокируют сайты, торгующие алкоголем
В процессе мониторинга сети Интернет учалинской межрайонной прокуратурой были выявлены 5 сайтов с информацией о круглосуточной торговле алкоголем с доставкой на дом.
Объявления о реализации данной продукции сопровождались фотографиями и прайс-листами. Беспрепятственный доступ к данным ресурсам мог привести к покупке алкоголя несовершеннолетними и продаже контрафактной продукции, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.
Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры о признании размещенной в Интернете информации запрещенной к распространению и ограничении доступа к указанным 5 сайтам. После вступления судебного решения в законную силу материалы направят в Роскомнадзор с целью блокировки доступа к Интернет-ресурсам.
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