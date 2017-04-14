﻿
Главная / Общество /
14 апреля 2017 г.

В Башкирии заблокируют сайты, торгующие алкоголем

В Башкирии заблокируют сайты, торгующие алкоголем

В процессе мониторинга сети Интернет учалинской межрайонной прокуратурой были выявлены 5 сайтов с информацией о круглосуточной торговле алкоголем с доставкой на дом.

Объявления о реализации данной продукции сопровождались фотографиями и прайс-листами. Беспрепятственный доступ к данным ресурсам мог привести к покупке алкоголя несовершеннолетними и продаже контрафактной продукции, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры о признании размещенной в Интернете информации запрещенной к распространению и ограничении доступа к указанным 5 сайтам. После вступления судебного решения в законную силу материалы направят в Роскомнадзор с целью блокировки доступа к Интернет-ресурсам.

Теги: продажа алкоголя в интернете, Роскомнадзор
51 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Башкирии тысячи людей с почечной недостаточностью встанут в «очередь смерти»
14 Апрель 2017 г.
В Башкирии тысячи людей с почечной недостаточностью встанут в «очередь смерти»
В Башкирии сформируют единый событийный календарь
14 Апрель 2017 г.
В Башкирии сформируют единый событийный календарь
В кинотеатрах Уфы идет фильм, снятый на грант главы Башкирии
14 Апрель 2017 г.
В кинотеатрах Уфы идет фильм, снятый на грант главы Башкирии
На Сибайский полумарафон зарегистрировались 300 человек
14 Апрель 2017 г.
На Сибайский полумарафон зарегистрировались 300 человек
Уфимские чиновники будут пить чай на субботнике
14 Апрель 2017 г.
Уфимские чиновники будут пить чай на субботнике
Самый пожилой водитель Башкирии: 74 года за рулем без единого штрафа
14 Апрель 2017 г.
Самый пожилой водитель Башкирии: 74 года за рулем без единого штрафа
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]