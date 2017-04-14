В кинотеатрах Уфы идет фильм, снятый на грант главы Башкирии

14 апреля 2017 г.

Речь идет о комедии «Из Уфы с любовью!».

В четверг, в день кинопремьер, в прокат вышел фильм, снятый в Уфе и об Уфе. Средства на свое творение режиссер Айнур Аскаров получил, выиграв грант Главы Башкирии. Бюджет картины оценивается в 4,5 млн рублей.

Фильм "Из Уфы с любовью", рассказывает историю простого парня Урала. Отслужив в армии, он возвращается домой, где его ждут весьма неприятные известия: любимая девушка сбежала со столичным красавчиком, да ещё и продала фамильное кольцо, которое ей подарил Урал. Девушку уже не вернуть, а вот кольцо ещё можно попробовать отыскать.

В кинотеатрах фильм будет идти до 30 апреля.