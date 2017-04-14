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14 апреля 2017 г.

В кинотеатрах Уфы идет фильм, снятый на грант главы Башкирии

В кинотеатрах Уфы идет фильм, снятый на грант главы Башкирии

Речь идет о комедии «Из Уфы с любовью!».

В четверг, в день кинопремьер, в прокат вышел фильм, снятый в Уфе и об Уфе. Средства на  свое творение режиссер Айнур Аскаров  получил, выиграв грант Главы Башкирии. Бюджет картины оценивается в  4,5 млн рублей.

Фильм "Из Уфы с любовью", рассказывает историю простого парня Урала. Отслужив в армии, он возвращается домой, где его ждут весьма неприятные известия: любимая девушка сбежала со столичным красавчиком, да ещё и продала фамильное кольцо, которое ей подарил Урал. Девушку уже не вернуть, а вот кольцо ещё можно попробовать отыскать.  

В кинотеатрах фильм будет идти  до  30 апреля.

Светлана Куликова
Теги: кинотеатр, кино, Уфа, культура
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