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14 апреля 2017 г.
В кинотеатрах Уфы идет фильм, снятый на грант главы Башкирии
Речь идет о комедии «Из Уфы с любовью!».
В четверг, в день кинопремьер, в прокат вышел фильм, снятый в Уфе и об Уфе. Средства на свое творение режиссер Айнур Аскаров получил, выиграв грант Главы Башкирии. Бюджет картины оценивается в 4,5 млн рублей.
Фильм "Из Уфы с любовью", рассказывает историю простого парня Урала. Отслужив в армии, он возвращается домой, где его ждут весьма неприятные известия: любимая девушка сбежала со столичным красавчиком, да ещё и продала фамильное кольцо, которое ей подарил Урал. Девушку уже не вернуть, а вот кольцо ещё можно попробовать отыскать.
В кинотеатрах фильм будет идти до 30 апреля.
Светлана Куликова
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