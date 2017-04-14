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14 апреля 2017 г.

На Сибайский полумарафон зарегистрировались 300 человек

На Сибайский полумарафон зарегистрировались 300 человек

Более 300 человек уже зарегистрировались на  "Аструм Cибайский полумарафон", который пройдет 23 апреля в столице Зауралья.

В полумарафоне примут участие любители бега из 50 стран России. Всего ожидается 500 участников. Соревнования проводятся на дистанциях 2,10 и 21 км. Маршрут забега пройдет по центральным улицам города Сибай.

Наряду с профессиональными легкоатлетами в нем могут принимать участие все желающие, имеющие спортивную подготовку.

Зарегистрироваться можно на сайте.

Организаторами «Аструм Сибайского полумарафона» выступили Денис Назаров депутат Совета ГО г. Сибай, председатель МОО «Вперед, Сибай!», Владислав Литвинчук директор Уфимского международного марафона, руководитель школы правильного бега I love running Ufa.

Светлана Куликова
Теги: полумарафон, Сибай, Зауралье, спорт, бег, Аструм сибайский полумарафон
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