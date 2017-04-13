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13 апреля 2017 г.

Уфу ждет потепление и солнечная пятница

Уфу ждет потепление и солнечная пятница

14 апреля обещает быть теплым и солнечным. По прогнозам синоптиков, днем в Уфе температура воздуха прогреется до +8°С,+14°С, дождя не предвидится. Температура воздуха ночью составит от -2°С до +3°С.

В целом по Башкирии ожидается облачная погода, в северо-западных районах возможен небольшой дождь.

По сообщению Управления МЧС по РБ, на отдельных участках автодорог ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Теги: погода на 14 апреля
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